В Пермском крае открылась первая в сезоне ледовая переправа

Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час
В Кунгурском округе Пермского края открылась первая в этом сезоне ледовая переправа. Об этом сообщило РБК Пермь со ссылкой на МЧС России по Пермскому краю.
«Переезд через реку Сылва открыт. Переправа находится между деревней Мостовая и селом Насадка. Грузоподъемность составляет до 3 тонны», — пишет издание.
Отмечается, что скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час. При пересечении переправы необходимо отстегнуть ремни безопасности и отключить блокировку дверей. В 2023 году на территории региона работало 13 ледовых переправ.
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