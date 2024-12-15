15 декабря 2024

В Пермском крае открылась первая в сезоне ледовая переправа

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час
Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час Фото:

В Кунгурском округе Пермского края открылась первая в этом сезоне ледовая переправа. Об этом сообщило РБК Пермь со ссылкой на МЧС России по Пермскому краю.

«Переезд через реку Сылва открыт. Переправа находится между деревней Мостовая и селом Насадка. Грузоподъемность составляет до 3 тонны», — пишет издание.

Отмечается, что скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час. При пересечении переправы необходимо отстегнуть ремни безопасности и отключить блокировку дверей. В 2023 году на территории региона работало 13 ледовых переправ.

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В Кунгурском округе Пермского края открылась первая в этом сезоне ледовая переправа. Об этом сообщило РБК Пермь со ссылкой на МЧС России по Пермскому краю. «Переезд через реку Сылва открыт. Переправа находится между деревней Мостовая и селом Насадка. Грузоподъемность составляет до 3 тонны», — пишет издание. Отмечается, что скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час. При пересечении переправы необходимо отстегнуть ремни безопасности и отключить блокировку дверей. В 2023 году на территории региона работало 13 ледовых переправ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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