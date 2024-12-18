Количество погибших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до двух

Еще один пассажир поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, погиб. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Чибис.
«К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — сказал Чибис в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что при столкновении двух поездов 27 человек пострадало и один погиб. Среди пострадавших пятеро детей.
При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.
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