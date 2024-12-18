18 декабря 2024

Количество погибших при столкновении поездов под Мурманском увеличилось до двух

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Губернатор Чибис заявил о втором погибшем
Губернатор Чибис заявил о втором погибшем Фото:

Еще один пассажир поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, погиб. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Чибис.

«К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — сказал Чибис в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что при столкновении двух поездов 27 человек пострадало и один погиб. Среди пострадавших пятеро детей.

При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.

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Еще один пассажир поезда, попавшего в аварию в Мурманской области, погиб. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Чибис. «К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — сказал Чибис в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что при столкновении двух поездов 27 человек пострадало и один погиб. Среди пострадавших пятеро детей. При столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Кандалакшском районе Мурманской области сошли с рельсов 19 вагонов. В момент аварии в пассажирском поезде находились 326 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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