На трассе Екатеринбург — Курган водитель Ford потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии погиб 41-летний житель Каменска-Уральского, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны города Каменска-Уральского, утратил контроль за своим транспортным средством, что привело к выезду на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111. В результате ДТП водитель ВАЗ был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где позже скончался», — говорится в telegram-канале ведомства.
Водитель Ford рассказал, что при обгоне потерял контроль над машиной. У мужчины стаж вождения 26 лет, на момент аварии он был пристегнут ремнем. Экспертиза показала, что 47-летний водитель был трезв.
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