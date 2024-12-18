18 декабря 2024

В жестком ДТП на свердловской трассе погиб мужчина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель ВАЗ умер в больнице
Водитель ВАЗ умер в больнице Фото:

На трассе Екатеринбург — Курган водитель Ford потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии погиб 41-летний житель Каменска-Уральского, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны города Каменска-Уральского, утратил контроль за своим транспортным средством, что привело к выезду на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111. В результате ДТП водитель ВАЗ был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где позже скончался», — говорится в telegram-канале ведомства.

Водитель Ford рассказал, что при обгоне потерял контроль над машиной. У мужчины стаж вождения 26 лет, на момент аварии он был пристегнут ремнем. Экспертиза показала, что 47-летний водитель был трезв.

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На трассе Екатеринбург — Курган водитель Ford потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии погиб 41-летний житель Каменска-Уральского, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны города Каменска-Уральского, утратил контроль за своим транспортным средством, что привело к выезду на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111. В результате ДТП водитель ВАЗ был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где позже скончался», — говорится в telegram-канале ведомства. Водитель Ford рассказал, что при обгоне потерял контроль над машиной. У мужчины стаж вождения 26 лет, на момент аварии он был пристегнут ремнем. Экспертиза показала, что 47-летний водитель был трезв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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