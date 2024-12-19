Эксперт раскрыл, как открыть выгодный вклад к новому году

Доцент Валишвили: новогодние вклады перед открытием следует изучить
© Служба новостей «URA.RU»
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Банки увеличивают проценты по вкладам перед Новым годом
Банки увеличивают проценты по вкладам перед Новым годом Фото:

На фоне ожидаемого ужесточения политики ЦБ РФ, банки начинают активно привлекать а вкладчиков, предлагая выгодные условия перед Новым годом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В . Плеханова Мери Валишвили. 

«Важно изучить информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам. Если ставка по вкладу существенно выше, чем ключевая, то вклад в банках, которые не входят в список системообразующих может стать рискованным», — считает Мери Валишвили.

Повышение ключевой ставки до 25% предоставит вкладчикам значительные преимущества при размещении средств на депозитных счетах. Как выгодно вложить деньги — в материале URA.RU. 

Ранее ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам до 24% годовых с 17 декабря. Ранее Сбербанк поднимал ставки по накопительным счетам, а Альфа-банк — по депозитам.

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На фоне ожидаемого ужесточения политики ЦБ РФ, банки начинают активно привлекать а вкладчиков, предлагая выгодные условия перед Новым годом. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В . Плеханова Мери Валишвили.  «Важно изучить информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам. Если ставка по вкладу существенно выше, чем ключевая, то вклад в банках, которые не входят в список системообразующих может стать рискованным», — считает Мери Валишвили. Повышение ключевой ставки до 25% предоставит вкладчикам значительные преимущества при размещении средств на депозитных счетах. Как выгодно вложить деньги — в материале URA.RU.  Ранее ВТБ повысил ставки по краткосрочным вкладам до 24% годовых с 17 декабря. Ранее Сбербанк поднимал ставки по накопительным счетам, а Альфа-банк — по депозитам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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