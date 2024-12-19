Чем известна погибшая в Париже российская модель Светлана Савицкая

Российская модель Светлана Савицкая скончалась после ДТП в Париже. По словам знакомой модели, трагедия произошла из-за столкновения двух авто, сообщает издание StarHit. Подробности о карьере девушки — в материале URA.RU.
Съемки в модных журналах
Светлана Савицкая активно сотрудничала с ведущими модными изданиями, такими как L»Officiel, Bazaar. Также она снималась для журнала Glamour.
Карьера ведущей и музыка
Помимо успешной модельной карьеры, Светлана Савицкая также была телевизионной ведущей и певицей. Её телевизионная карьера включала работу на таких каналах, как RU TV и «Пятница!». В музыке она оставила после себя несколько песен, включая последний трек «Супермен», который был выпущен незадолго до её смерти.
Гибель во Франции
Трагическая смерть Светланы Савицкой произошла в Париже. Она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, когда один из автомобилей неожиданно свернул и сбил её. Прощание с моделью запланировано на 23 декабря на московском Троекуровском кладбище.
Реакция подписчиков
Новость о смерти Светланы Савицкой потрясла её поклонников и подписчиков в социальных сетях. Многие из них выразили свою скорбь и недоумение по поводу её внезапной гибели.
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