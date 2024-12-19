Чем известна погибшая в Париже российская модель Светлана Савицкая

StarHit: в Париже машина насмерть сбила модель и телеведущую Светлану Савицкую
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка снялась во многих модных журналах
Девушка снялась во многих модных журналах Фото:

Российская модель Светлана Савицкая скончалась после ДТП в Париже. По словам знакомой модели, трагедия произошла из-за столкновения двух авто, сообщает издание StarHit. Подробности о карьере девушки — в материале URA.RU.

Съемки в модных журналах

Светлана Савицкая активно сотрудничала с ведущими модными изданиями, такими как L»Officiel, Bazaar. Также она снималась для журнала Glamour.

Карьера ведущей и музыка

Помимо успешной модельной карьеры, Светлана Савицкая также была телевизионной ведущей и певицей. Её телевизионная карьера включала работу на таких каналах, как RU TV и «Пятница!». В музыке она оставила после себя несколько песен, включая последний трек «Супермен», который был выпущен незадолго до её смерти.

Гибель во Франции

Трагическая смерть Светланы Савицкой произошла в Париже. Она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, когда один из автомобилей неожиданно свернул и сбил её. Прощание с моделью запланировано на 23 декабря на московском Троекуровском кладбище.

Реакция подписчиков

Новость о смерти Светланы Савицкой потрясла её поклонников и подписчиков в социальных сетях. Многие из них выразили свою скорбь и недоумение по поводу её внезапной гибели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская модель Светлана Савицкая скончалась после ДТП в Париже. По словам знакомой модели, трагедия произошла из-за столкновения двух авто, сообщает издание StarHit. Подробности о карьере девушки — в материале URA.RU. Съемки в модных журналах Светлана Савицкая активно сотрудничала с ведущими модными изданиями, такими как L»Officiel, Bazaar. Также она снималась для журнала Glamour. Карьера ведущей и музыка Помимо успешной модельной карьеры, Светлана Савицкая также была телевизионной ведущей и певицей. Её телевизионная карьера включала работу на таких каналах, как RU TV и «Пятница!». В музыке она оставила после себя несколько песен, включая последний трек «Супермен», который был выпущен незадолго до её смерти. Гибель во Франции Трагическая смерть Светланы Савицкой произошла в Париже. Она погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, когда один из автомобилей неожиданно свернул и сбил её. Прощание с моделью запланировано на 23 декабря на московском Троекуровском кладбище. Реакция подписчиков Новость о смерти Светланы Савицкой потрясла её поклонников и подписчиков в социальных сетях. Многие из них выразили свою скорбь и недоумение по поводу её внезапной гибели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...