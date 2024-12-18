18 декабря 2024

Текслер наградил челябинских супругов, которые прожили в браке 78 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свадебные фото. Пермь, документ, семья, паспорт, пара, любовь, торжество, свадьба, ювелирные изделия, украшения, букет, кольца, свадебный букет, цветы, бракосочетание, праздник, заключение брака, ювелирное изделие
Пара получит знак «Семейное счастье» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил региональным знаком отличия «Семейное счастье» супругов Ермолиных, проживших в браке 78 лет. Информация об этом размещена на интернет-портале опубликования правовой информации.

«Ермолин Иван Сергеевич и Ермолина Мария Ивановна, стаж семейной жизни 78 лет. Проживают в Челябинске», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что знак «Семейное счастье» вручается за создание крепкой семьи с традиционными духовно-нравственными ценностями. Его присуждают жителям области, прожившим в браке 60 лет и более. Всего в списке награжденных вошли 363 семейные пары.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил региональным знаком отличия «Семейное счастье» супругов Ермолиных, проживших в браке 78 лет. Информация об этом размещена на интернет-портале опубликования правовой информации. «Ермолин Иван Сергеевич и Ермолина Мария Ивановна, стаж семейной жизни 78 лет. Проживают в Челябинске», — говорится в документе. В постановлении отмечается, что знак «Семейное счастье» вручается за создание крепкой семьи с традиционными духовно-нравственными ценностями. Его присуждают жителям области, прожившим в браке 60 лет и более. Всего в списке награжденных вошли 363 семейные пары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...