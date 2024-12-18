Текслер наградил челябинских супругов, которые прожили в браке 78 лет

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил региональным знаком отличия «Семейное счастье» супругов Ермолиных, проживших в браке 78 лет. Информация об этом размещена на интернет-портале опубликования правовой информации.
«Ермолин Иван Сергеевич и Ермолина Мария Ивановна, стаж семейной жизни 78 лет. Проживают в Челябинске», — говорится в документе.
В постановлении отмечается, что знак «Семейное счастье» вручается за создание крепкой семьи с традиционными духовно-нравственными ценностями. Его присуждают жителям области, прожившим в браке 60 лет и более. Всего в списке награжденных вошли 363 семейные пары.
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