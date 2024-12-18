Заразившихся смертельной болезнью екатеринбурженок отправили в реанимацию

19 декабря 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

В консервах выявили ядовитое вещество (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Жительницы Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом, съев шпроты в масле, находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — говорится в telegram-канале ведомства. Выяснилось, что после употребления рыбной консервы 8 декабря у 37-летней жительницы Екатеринбурга и ее 65-летней пожилой матери проявились признаки отравления. После их состояние только ухудшалось. Сначала 10 декабря госпитализировали одну женщину, а после вторую. Прокуратура выясняет дополнительные обстоятельства случившегося. Женщины заразились ботулизмом (в тяжелых случаях болезни пациент может умереть от остановки дыхания) после того, как съели шпроты, купленные у незнакомца. Рыбные консервы «За Родину» они приобрели на мини-рынке возле Дома культуры Всероссийского общества слепых (Новая Сортировка). Управление РПН продолжает расследование и призывает горожан сообщить о выявлении подобной продукции, изготовленной именно 13 сентября 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницы Екатеринбурга, которые заразились ботулизмом, съев шпроты в масле, находятся в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации инфекционного отделения больницы в тяжелом состоянии», — говорится в telegram-канале ведомства. Выяснилось, что после употребления рыбной консервы 8 декабря у 37-летней жительницы Екатеринбурга и ее 65-летней пожилой матери проявились признаки отравления. После их состояние только ухудшалось. Сначала 10 декабря госпитализировали одну женщину, а после вторую. Прокуратура выясняет дополнительные обстоятельства случившегося. Женщины заразились ботулизмом (в тяжелых случаях болезни пациент может умереть от остановки дыхания) после того, как съели шпроты, купленные у незнакомца. Рыбные консервы «За Родину» они приобрели на мини-рынке возле Дома культуры Всероссийского общества слепых (Новая Сортировка). Управление РПН продолжает расследование и призывает горожан сообщить о выявлении подобной продукции, изготовленной именно 13 сентября 2024 года.