Украина стрясет с моделей OnlyFans средства для пополнения бюджета

На Украине моделей OnlyFans заподозрили в неуплате налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине запросили данные пользователей OnlyFans, чтобы изьять у них деньги в пользу страны
На Украине запросили данные пользователей OnlyFans, чтобы изьять у них деньги в пользу страны Фото:

На Украине Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны доступ к данным граждан, зарегистрированных на OnlyFans. Создателей контента на данной платформе проверят на неуплату налогов, пишут СМИ. 

«Суд решил открыть данные всех украинских участников платформы OnlyFans для детективов БЭБ» — сообщило издание «Страна.ua». Там же сообщили, что к некоторым пользователям платформы уже приходили представители бюро с обысками.

Отмечается, что данная мера направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. В БЭБ было открыто уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

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На Украине Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны доступ к данным граждан, зарегистрированных на OnlyFans. Создателей контента на данной платформе проверят на неуплату налогов, пишут СМИ.  «Суд решил открыть данные всех украинских участников платформы OnlyFans для детективов БЭБ» — сообщило издание «Страна.ua». Там же сообщили, что к некоторым пользователям платформы уже приходили представители бюро с обысками. Отмечается, что данная мера направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. В БЭБ было открыто уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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