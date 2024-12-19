Украина стрясет с моделей OnlyFans средства для пополнения бюджета

На Украине Шевченковский районный суд Киева постановил предоставить сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) страны доступ к данным граждан, зарегистрированных на OnlyFans. Создателей контента на данной платформе проверят на неуплату налогов, пишут СМИ.
«Суд решил открыть данные всех украинских участников платформы OnlyFans для детективов БЭБ» — сообщило издание «Страна.ua». Там же сообщили, что к некоторым пользователям платформы уже приходили представители бюро с обысками.
Отмечается, что данная мера направлена на борьбу с уклонением от уплаты налогов. В БЭБ было открыто уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
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