18 декабря 2024

В ХМАО банда похитила жителя ради выкупа

© Служба новостей «URA.RU»
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Банда похитила мужчину ради выкупа в 500 тысяч рублей
Банда похитила мужчину ради выкупа в 500 тысяч рублей Фото:

В Мегионе (ХМАО) трое жителей похитили мужчину ради выкупа в 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Злоумышленники на заранее подготовленном автомобиле в вечернее время прибыли к месту проживания потерпевшего. Они посадили его в машину и вывезли в лесной массив, где стали избивать. При этом требовали передать им деньги в размере 500 тыс. рублей», — сообщает надзорное ведомство.

После обвиняемые с потерпевшим переехали на автопарковку. Когда рядом проезжал полицейский автомобиль, похищенный разбил стекло в машине, выбрался через него и попросил помощи у силовиков, после чего злоумышленники были задержаны.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит уголовная ответственность по статьям УК РФ за похищение человека по предварительному сговору и вымогательство с применением насилия.

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В Мегионе (ХМАО) трое жителей похитили мужчину ради выкупа в 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Злоумышленники на заранее подготовленном автомобиле в вечернее время прибыли к месту проживания потерпевшего. Они посадили его в машину и вывезли в лесной массив, где стали избивать. При этом требовали передать им деньги в размере 500 тыс. рублей», — сообщает надзорное ведомство. После обвиняемые с потерпевшим переехали на автопарковку. Когда рядом проезжал полицейский автомобиль, похищенный разбил стекло в машине, выбрался через него и попросил помощи у силовиков, после чего злоумышленники были задержаны. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит уголовная ответственность по статьям УК РФ за похищение человека по предварительному сговору и вымогательство с применением насилия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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