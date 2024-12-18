В ХМАО банда похитила жителя ради выкупа

В Мегионе (ХМАО) трое жителей похитили мужчину ради выкупа в 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Злоумышленники на заранее подготовленном автомобиле в вечернее время прибыли к месту проживания потерпевшего. Они посадили его в машину и вывезли в лесной массив, где стали избивать. При этом требовали передать им деньги в размере 500 тыс. рублей», — сообщает надзорное ведомство.
После обвиняемые с потерпевшим переехали на автопарковку. Когда рядом проезжал полицейский автомобиль, похищенный разбил стекло в машине, выбрался через него и попросил помощи у силовиков, после чего злоумышленники были задержаны.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит уголовная ответственность по статьям УК РФ за похищение человека по предварительному сговору и вымогательство с применением насилия.
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