18 декабря 2024

В Перми рухнули цены на квартиры

В Перми снизилась стоимость квартир на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем готовые квартиры продают за 4,2 млн рублей
В среднем готовые квартиры продают за 4,2 млн рублей Фото:

В Перми в декабре 2024 года подешевели готовые квартиры. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 0,2% по сравнению с ноябрем этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».

«В Перми средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в декабре 2024 года составила 100 тысяч рублей. За месяц цена снизилась на 0,2%», — сказано в сообщении.

Аналитики уточнили, что в среднем готовые квартиры продают за 4,9 млн рублей. А средняя площадь жилья — 49,2 квадратных метра. Но по сравнению с прошлым годом цены выросли. Квадратный метр подорожал на 3,6%, а стоимость квартир — на 4,2%.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми квартиры стали сдавать дешевле. Арендная ставка на «однушки» снизилась на 3,8%, а на «двушки» — на 0,1%.

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В Перми в декабре 2024 года подешевели готовые квартиры. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 0,2% по сравнению с ноябрем этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости». «В Перми средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в декабре 2024 года составила 100 тысяч рублей. За месяц цена снизилась на 0,2%», — сказано в сообщении. Аналитики уточнили, что в среднем готовые квартиры продают за 4,9 млн рублей. А средняя площадь жилья — 49,2 квадратных метра. Но по сравнению с прошлым годом цены выросли. Квадратный метр подорожал на 3,6%, а стоимость квартир — на 4,2%. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми квартиры стали сдавать дешевле. Арендная ставка на «однушки» снизилась на 3,8%, а на «двушки» — на 0,1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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