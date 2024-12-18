В Перми рухнули цены на квартиры

В Перми в декабре 2024 года подешевели готовые квартиры. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке снизилась на 0,2% по сравнению с ноябрем этого же года. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Яндекс Недвижимости».
«В Перми средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в декабре 2024 года составила 100 тысяч рублей. За месяц цена снизилась на 0,2%», — сказано в сообщении.
Аналитики уточнили, что в среднем готовые квартиры продают за 4,9 млн рублей. А средняя площадь жилья — 49,2 квадратных метра. Но по сравнению с прошлым годом цены выросли. Квадратный метр подорожал на 3,6%, а стоимость квартир — на 4,2%.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми квартиры стали сдавать дешевле. Арендная ставка на «однушки» снизилась на 3,8%, а на «двушки» — на 0,1%.
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