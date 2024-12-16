В Перми упали цены на аренду квартир

В Перми стала доступнее аренда жилья. В ноябре 2024 года арендная ставка на однокомнатные квартиры снизилась на 3,8%, а на двухкомнатные — на 0,1%. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса «Мир квартир».
«В ноябре аренда „однушек“ подешевела на 3,8%. Средняя арендная ставка снизилась до 27,6 тысячи рублей. „Двушки“ в цене почти не изменились. Цены стали меньше на 0,1%. В среднем их сдают за 33,5 тысячи рублей в месяц», — сказано в сообщении.
Аналитики отметили, что в стране, наоборот, наблюдается рост арендных ставок. Больше всего съемные квартиры подорожали в Набережных Челнах (на 18,2%) и Орле (На 18,1%). Также Орел стал лидером по росту ставок на двухкомнатные квартиры (на 23,1%). Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что в январе 2025 года возможно снижение цен на аренду жилья, но оно будет временным. «Два первых месяца года будут лучшим временем, чтобы подыскать оптимальный вариант аренды квартиры», — добавил Луценко.
Ранее URA.RU рассказало, что за последние три года стоимость аренды жилья в Перми выросла на 77%. При этом в центре города квартиры дорожают быстрее, чем на окраинах.
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