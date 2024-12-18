18 декабря 2024

Под Екатеринбургом загорелся автобус с пассажирами. Видео

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Пожар на НПО Автоматики. Екатеринбург, мчс, пожар, тушение, пожарный рукав, пожарные
Пожар тушили десять огнеборцев (архивное фото) Фото:

На Полевском тракте у подъезда к Горному Щиту утром 19 декабря загорелся рейсовый автобус с пассажирами. На место ЧП прибыли спасатели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«У автобуса загорелся моторный отсек. Пожар был на площади шесть квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

Возгорание тушили десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших нет, пассажиры вышли из салона до сильного задымления.

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На Полевском тракте у подъезда к Горному Щиту утром 19 декабря загорелся рейсовый автобус с пассажирами. На место ЧП прибыли спасатели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «У автобуса загорелся моторный отсек. Пожар был на площади шесть квадратных метров», — пояснили в ведомстве. Возгорание тушили десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших нет, пассажиры вышли из салона до сильного задымления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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