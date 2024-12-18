Происшествия Пожары Под Екатеринбургом загорелся автобус с пассажирами. Видео 19 декабря 2024 в 11:16 Размер текста - 17 + Пожар тушили десять огнеборцев (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На Полевском тракте у подъезда к Горному Щиту утром 19 декабря загорелся рейсовый автобус с пассажирами. На место ЧП прибыли спасатели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «У автобуса загорелся моторный отсек. Пожар был на площади шесть квадратных метров», — пояснили в ведомстве. Возгорание тушили десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших нет, пассажиры вышли из салона до сильного задымления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Полевском тракте у подъезда к Горному Щиту утром 19 декабря загорелся рейсовый автобус с пассажирами. На место ЧП прибыли спасатели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «У автобуса загорелся моторный отсек. Пожар был на площади шесть квадратных метров», — пояснили в ведомстве. Возгорание тушили десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших нет, пассажиры вышли из салона до сильного задымления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям