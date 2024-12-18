Пожар тушили десять огнеборцев (архивное фото)
На Полевском тракте у подъезда к Горному Щиту утром 19 декабря загорелся рейсовый автобус с пассажирами. На место ЧП прибыли спасатели. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«У автобуса загорелся моторный отсек. Пожар был на площади шесть квадратных метров», — пояснили в ведомстве.
Возгорание тушили десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Пострадавших нет, пассажиры вышли из салона до сильного задымления.
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