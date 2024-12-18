Пермский завод «ОДК-СТАР» нарастит мощности по выпуску агрегатов авиадвигателей

На пермском оборонном заводе «ОДК-СТАР», который входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, в 2025 году будут строить новый комплекс. В нем планируют производить гидромеханические агрегаты для авиадвигателей.
«Это авиационные двигатели ПД-14, ПД-8, ПС-90А, а также ТВ7-117СТ-01. Ввод в строй дополнительных цехов позволит нарастить выпуск агрегатов для двигателей лайнеров SJ-100, МС-21 и Ил-114. Увеличение объемов производства связано с выполнением госпрограммы развития гражданской авиации», — сообщила пресс-служба «ОДК-СТАР».
Площадь новых производственных площадей составит более 22 тысячи квадратных метров. На них разместят механосборочное производство и участок, включающий 19 гальванических линий. В комплексе разместят более 450 единиц оборудования. Стройку развернут на месте старого корпуса инструментального производства, который в ближайшее время демонтируют.
Ранее URA.RU рассказывало, что на территории завода ОДК-СТАР» началось строительство нового корпуса для испытаний агрегатов авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Общая площадь производства составит 4,3 тысячи квадратных метров.
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