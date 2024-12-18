18 декабря 2024

Пермский завод «ОДК-СТАР» нарастит мощности по выпуску агрегатов авиадвигателей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объемы производства растут в связи с выполнением госпрограммы развития гражданской авиации
Объемы производства растут в связи с выполнением госпрограммы развития гражданской авиации Фото:

На пермском оборонном заводе «ОДК-СТАР», который входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, в 2025 году будут строить новый комплекс. В нем планируют производить гидромеханические агрегаты для авиадвигателей.

«Это авиационные двигатели ПД-14, ПД-8, ПС-90А, а также ТВ7-117СТ-01. Ввод в строй дополнительных цехов позволит нарастить выпуск агрегатов для двигателей лайнеров SJ-100, МС-21 и Ил-114. Увеличение объемов производства связано с выполнением госпрограммы развития гражданской авиации», — сообщила пресс-служба «ОДК-СТАР».

Площадь новых производственных площадей составит более 22 тысячи квадратных метров. На них разместят механосборочное производство и участок, включающий 19 гальванических линий. В комплексе разместят более 450 единиц оборудования. Стройку развернут на месте старого корпуса инструментального производства, который в ближайшее время демонтируют.

Ранее URA.RU рассказывало, что на территории завода ОДК-СТАР» началось строительство нового корпуса для испытаний агрегатов авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Общая площадь производства составит 4,3 тысячи квадратных метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пермском оборонном заводе «ОДК-СТАР», который входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, в 2025 году будут строить новый комплекс. В нем планируют производить гидромеханические агрегаты для авиадвигателей. «Это авиационные двигатели ПД-14, ПД-8, ПС-90А, а также ТВ7-117СТ-01. Ввод в строй дополнительных цехов позволит нарастить выпуск агрегатов для двигателей лайнеров SJ-100, МС-21 и Ил-114. Увеличение объемов производства связано с выполнением госпрограммы развития гражданской авиации», — сообщила пресс-служба «ОДК-СТАР». Площадь новых производственных площадей составит более 22 тысячи квадратных метров. На них разместят механосборочное производство и участок, включающий 19 гальванических линий. В комплексе разместят более 450 единиц оборудования. Стройку развернут на месте старого корпуса инструментального производства, который в ближайшее время демонтируют. Ранее URA.RU рассказывало, что на территории завода ОДК-СТАР» началось строительство нового корпуса для испытаний агрегатов авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Общая площадь производства составит 4,3 тысячи квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...