Пермский завод «ОДК-СТАР» построит корпус для испытаний агрегатов авиадвигателей

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Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, двигатель самолета, турбина самолета
Агрегаты авиадвигателей будут испытывать в новом корпусе Фото:

Пермский оборонный завод АО «ОДК-СТАР», входящий в состав Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», построит новый корпус для испытаний агрегатов авиадвигателей. На соответствующие работы предприятием получено положительное заключение госэкспертизы.

«В новом корпусе будут испытываться гидромеханические агрегаты для авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Строительство развернется на месте старого здания, которое планируют демонтировать в этом году. Задача проекта — объединение в одном месте всех испытательных мощностей для гидромеханических агрегатов. Сейчас они расположены в разных локациях», — сообщила пресс-служба АО «ОДК-СТАР».

Общая площадь нового корпуса составит 4,3 тысячи квадратных метров. На них разместят новое высокотехнологичное испытательное оборудование, в том числе стенды для ресурсных испытаний, регулировки, обкатки и консервации агрегатов САУ-8, САУ-14, а также САУ-90.

Пермское АО «ОДК-СТАР» занимается производством и сервисным обслуживанием комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Завод входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех». В 2023 году предприятие получило выручку в 9,44 млрд рублей и чистую прибыль на сумму 89,7 млн рублей.

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Пермский оборонный завод АО «ОДК-СТАР», входящий в состав Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха», построит новый корпус для испытаний агрегатов авиадвигателей. На соответствующие работы предприятием получено положительное заключение госэкспертизы. «В новом корпусе будут испытываться гидромеханические агрегаты для авиадвигателей ПД-8, ПД-14 и ПС-90А. Строительство развернется на месте старого здания, которое планируют демонтировать в этом году. Задача проекта — объединение в одном месте всех испытательных мощностей для гидромеханических агрегатов. Сейчас они расположены в разных локациях», — сообщила пресс-служба АО «ОДК-СТАР». Общая площадь нового корпуса составит 4,3 тысячи квадратных метров. На них разместят новое высокотехнологичное испытательное оборудование, в том числе стенды для ресурсных испытаний, регулировки, обкатки и консервации агрегатов САУ-8, САУ-14, а также САУ-90. Пермское АО «ОДК-СТАР» занимается производством и сервисным обслуживанием комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Завод входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Госкорпорации «Ростех». В 2023 году предприятие получило выручку в 9,44 млрд рублей и чистую прибыль на сумму 89,7 млн рублей.
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