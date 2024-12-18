Пермский священник, уехавший на спецоперацию, получил госнаграду

Пермский священник Дорофей. Находящийся в зоне проведения специальной военной операции, похвастался государственной наградой. Ему вручили медаль Суворова. Фото размещено в паблике «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте», автор которого тесно общается со священнослужителем.
«Дорогого отца Дорофея сердечно поздравляем с заслуженной государственной наградой Российской Федерации, медалью Суворова», — говорится в паблике. Отец Дорофей является духовником пермского центра начальной военной подготовки «Стрелец», который в том числе, где готовят бойцов для передовой.
В 2022 году священнослужитель сам отправился на СВО, где сейчас занимается окормлением бойцов. Ранее пермяки купили для отца Дорофея бронежилет и отправили элемент индивидуальной защиты ему на фронт.
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