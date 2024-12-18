18 декабря 2024

Пермский священник, уехавший на спецоперацию, получил госнаграду

Пермский священник Дорофей, уехавший на спецоперацию, награжден медалью Суворова
© Служба новостей «URA.RU»
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Отцу Дорофею вручили медаль Суворова (слева)
Отцу Дорофею вручили медаль Суворова (слева) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пермский священник Дорофей. Находящийся в зоне проведения специальной военной операции, похвастался государственной наградой. Ему вручили медаль Суворова. Фото размещено в паблике «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте», автор которого тесно общается со священнослужителем.

«Дорогого отца Дорофея сердечно поздравляем с заслуженной государственной наградой Российской Федерации, медалью Суворова», — говорится в паблике. Отец Дорофей является духовником пермского центра начальной военной подготовки «Стрелец», который в том числе, где готовят бойцов для передовой.

В 2022 году священнослужитель сам отправился на СВО, где сейчас занимается окормлением бойцов. Ранее пермяки купили для отца Дорофея бронежилет и отправили элемент индивидуальной защиты ему на фронт.

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Пермский священник Дорофей. Находящийся в зоне проведения специальной военной операции, похвастался государственной наградой. Ему вручили медаль Суворова. Фото размещено в паблике «Мобилизация тыла Пермь 59» в соцсети «ВКонтакте», автор которого тесно общается со священнослужителем. «Дорогого отца Дорофея сердечно поздравляем с заслуженной государственной наградой Российской Федерации, медалью Суворова», — говорится в паблике. Отец Дорофей является духовником пермского центра начальной военной подготовки «Стрелец», который в том числе, где готовят бойцов для передовой. В 2022 году священнослужитель сам отправился на СВО, где сейчас занимается окормлением бойцов. Ранее пермяки купили для отца Дорофея бронежилет и отправили элемент индивидуальной защиты ему на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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