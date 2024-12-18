18 декабря 2024

Помощь многодетным, участникам СВО и бизнесу: Моор подвел законодательные итоги года

Губернатор Моор отчитался о новых мерах поддержки, принятых в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор подвел законодательные итоги 2024 года
Губернатор подвел законодательные итоги 2024 года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги 2024 года в области законодательных инициатив: он рассказал, какие новые меры поддержки были введены в регионе. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«На последнем в этом году заседании областной думы подвели итоги 2024 года. Среди основных направлений нашей совместной работы отмечу изменения в законодательстве о многодетных: малоимущим семьям с тремя и более детьми мы обеспечили бесплатное питание для школьников и учащихся СПО, компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 30% от тарифов, выплату на одежду и спортивную форму для школьников», — написал губернатор.

В текущем году также были расширены меры поддержки для участников СВО и их близких. Вводились и новые льготы для бизнеса: были продлены «налоговые каникулы» для ИП из производственной, социальной, научной и сферы бытовых услуг.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подвел итоги 2024 года в области законодательных инициатив: он рассказал, какие новые меры поддержки были введены в регионе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «На последнем в этом году заседании областной думы подвели итоги 2024 года. Среди основных направлений нашей совместной работы отмечу изменения в законодательстве о многодетных: малоимущим семьям с тремя и более детьми мы обеспечили бесплатное питание для школьников и учащихся СПО, компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 30% от тарифов, выплату на одежду и спортивную форму для школьников», — написал губернатор. В текущем году также были расширены меры поддержки для участников СВО и их близких. Вводились и новые льготы для бизнеса: были продлены «налоговые каникулы» для ИП из производственной, социальной, научной и сферы бытовых услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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