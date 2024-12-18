18 декабря 2024

Депутаты заксобрания назначили министра финансов председателем челябинской КСП

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Андрей Пшеницын возглавил Контрольно-счетную палату региона
Андрей Пшеницын возглавил Контрольно-счетную палату региона Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области назначили нового председателя Контрольно-счетной палаты региона. Им стал министр финансов Андрей Пшеницын.

«Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Пшеницына Андрея Вадимовича. Настоящее постановление вступает в силу 10 января 2025 года», — говорится в постановлении, поддержанном депутатами.

Кандидатуру Пшеницына на пост председателя КСП внес губернатор Алексей Текслер. Квалификационная комиссия Счетной палаты Российской Федерации приняла решение, что он соответствует всем необходимым квалификационным требованиям. Теперь решение о его назначении поддержали депутаты.

Пшеницыну 59 лет. С 1999 года он замещал руководящие должности в минфине области, в 2010 году его возглавил. Предшественник Пшеницына на посту председателя КСП Алексей Лошкин в ноябре депутатами гордумы Челябинска был избран мэром областного центра региона.

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Депутаты заксобрания Челябинской области назначили нового председателя Контрольно-счетной палаты региона. Им стал министр финансов Андрей Пшеницын. «Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Пшеницына Андрея Вадимовича. Настоящее постановление вступает в силу 10 января 2025 года», — говорится в постановлении, поддержанном депутатами. Кандидатуру Пшеницына на пост председателя КСП внес губернатор Алексей Текслер. Квалификационная комиссия Счетной палаты Российской Федерации приняла решение, что он соответствует всем необходимым квалификационным требованиям. Теперь решение о его назначении поддержали депутаты. Пшеницыну 59 лет. С 1999 года он замещал руководящие должности в минфине области, в 2010 году его возглавил. Предшественник Пшеницына на посту председателя КСП Алексей Лошкин в ноябре депутатами гордумы Челябинска был избран мэром областного центра региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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