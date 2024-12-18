Депутаты заксобрания назначили министра финансов председателем челябинской КСП

Депутаты заксобрания Челябинской области назначили нового председателя Контрольно-счетной палаты региона. Им стал министр финансов Андрей Пшеницын.
«Назначить на должность председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Пшеницына Андрея Вадимовича. Настоящее постановление вступает в силу 10 января 2025 года», — говорится в постановлении, поддержанном депутатами.
Кандидатуру Пшеницына на пост председателя КСП внес губернатор Алексей Текслер. Квалификационная комиссия Счетной палаты Российской Федерации приняла решение, что он соответствует всем необходимым квалификационным требованиям. Теперь решение о его назначении поддержали депутаты.
Пшеницыну 59 лет. С 1999 года он замещал руководящие должности в минфине области, в 2010 году его возглавил. Предшественник Пшеницына на посту председателя КСП Алексей Лошкин в ноябре депутатами гордумы Челябинска был избран мэром областного центра региона.
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