В России выявили гигантские нарушения в Рособрнадзоре и Минпросвещения

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Проверка обнаружила неэффективное использование бюджетных средств, заявил Краснов
Проверка обнаружила неэффективное использование бюджетных средств, заявил Краснов Фото:

Генеральная прокуратура РФ выявила серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора, касающиеся организации образовательного процесса. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Краснов.

«Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку. Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора», — передает слова Краснова РИА Новости. Он добавил, что проверка обнаружила неэффективное использование бюджетных средств и проблемы с учебниками из-за частых изменений в образовательных стандартах.

Это приводит к устареванию методических пособий. Краснов подчеркнул необходимость порядка в образовательной системе и сообщил, что в этом году прокуратура пресекла более 12 тысяч нарушений в сфере образования, а около двух тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности. Результаты проверок были доложены президенту России Владимиру Путину.

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Генеральная прокуратура РФ выявила серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора, касающиеся организации образовательного процесса. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Краснов. «Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку. Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора», — передает слова Краснова РИА Новости. Он добавил, что проверка обнаружила неэффективное использование бюджетных средств и проблемы с учебниками из-за частых изменений в образовательных стандартах. Это приводит к устареванию методических пособий. Краснов подчеркнул необходимость порядка в образовательной системе и сообщил, что в этом году прокуратура пресекла более 12 тысяч нарушений в сфере образования, а около двух тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности. Результаты проверок были доложены президенту России Владимиру Путину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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