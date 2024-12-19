В России выявили гигантские нарушения в Рособрнадзоре и Минпросвещения

Генеральная прокуратура РФ выявила серьезные нарушения в деятельности Минпросвещения и Рособрнадзора, касающиеся организации образовательного процесса. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Краснов.
«Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку. Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора», — передает слова Краснова РИА Новости. Он добавил, что проверка обнаружила неэффективное использование бюджетных средств и проблемы с учебниками из-за частых изменений в образовательных стандартах.
Это приводит к устареванию методических пособий. Краснов подчеркнул необходимость порядка в образовательной системе и сообщил, что в этом году прокуратура пресекла более 12 тысяч нарушений в сфере образования, а около двух тысяч должностных лиц были привлечены к ответственности. Результаты проверок были доложены президенту России Владимиру Путину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.