18 декабря 2024

Тюменский застройщик выкупил компанию местного миллионера

Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент» купил фирму DeVision Ильи Пискулина
© Служба новостей «URA.RU»
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Сумму сделки бывший владелец разглашать не стал
Сумму сделки бывший владелец разглашать не стал Фото:

Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент» приобрел компанию DeVision местного бизнесмена Ильи Пискулина. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на бывшего владельца бизнеса.

«В Тюмени произошла сделка по продаже архитектурно-брендинговой компании DeVision, которую приобрел застройщик „Паритет Девелопмент“. Фирма перешла новому владельцу от бизнесмена Ильи Пискулина, вместе со всеми строительными патентами», — пишет «РБК Тюмень».

По словам самого Пискулина, он решился на продажу, так как бизнес занимал много времени и сил. Потенциальных покупателей было несколько, но выбор пал на местного застройщика.

Какой оказалась сумма сделки — не разглашается. При этом чистая выручка компании за 2023 год составила 17,5 миллионов рублей. А рыночная стоимость бизнеса, по данным сервиса СБИС, оценивается в 18,8 миллионов.

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Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент» приобрел компанию DeVision местного бизнесмена Ильи Пискулина. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на бывшего владельца бизнеса. «В Тюмени произошла сделка по продаже архитектурно-брендинговой компании DeVision, которую приобрел застройщик „Паритет Девелопмент“. Фирма перешла новому владельцу от бизнесмена Ильи Пискулина, вместе со всеми строительными патентами», — пишет «РБК Тюмень». По словам самого Пискулина, он решился на продажу, так как бизнес занимал много времени и сил. Потенциальных покупателей было несколько, но выбор пал на местного застройщика. Какой оказалась сумма сделки — не разглашается. При этом чистая выручка компании за 2023 год составила 17,5 миллионов рублей. А рыночная стоимость бизнеса, по данным сервиса СБИС, оценивается в 18,8 миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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