Тюменский застройщик выкупил компанию местного миллионера

Тюменский застройщик «Паритет Девелопмент» приобрел компанию DeVision местного бизнесмена Ильи Пискулина. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на бывшего владельца бизнеса.
«В Тюмени произошла сделка по продаже архитектурно-брендинговой компании DeVision, которую приобрел застройщик „Паритет Девелопмент“. Фирма перешла новому владельцу от бизнесмена Ильи Пискулина, вместе со всеми строительными патентами», — пишет «РБК Тюмень».
По словам самого Пискулина, он решился на продажу, так как бизнес занимал много времени и сил. Потенциальных покупателей было несколько, но выбор пал на местного застройщика.
Какой оказалась сумма сделки — не разглашается. При этом чистая выручка компании за 2023 год составила 17,5 миллионов рублей. А рыночная стоимость бизнеса, по данным сервиса СБИС, оценивается в 18,8 миллионов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!