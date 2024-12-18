ФНС добивается банкротства подразделения украинского института на Ямале

ФНС требует признать банкротом филиал Украинского Нефтегазового института, который находится в Губкинском (ЯНАО). Однако окружной Арбитражный суд, куда поступило исковое заявление, оставил дело без движения, следует из определения суда. В филиале агентству URA.RU пояснили, что институт прекратил свою деятельность в РФ с 2022 года.
Федеральная налоговая служба подала исковое заявление в отношении АО «Украинский Нефтегазовый институт», требуя признать филиал в Губкинском банкротом. Как следует из материалов дела, фискалы намерены ввести конкурсное производство имущественной массы должника. Долги по обязательным платежам составляют 2,2 млн рублей. Общая сумма требований истца составляет примерно три млн рублей.
Ознакомившись с заявлением, суд оставил дело без движения до 10 января 2025 года. К этому времени истец должен подготовить документы, доказывающие в том числе наличие имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу, а также то, что его будет достаточно для проведения всех процедур банкротства и выплат вознаграждения арбитражному управляющему.
Суд также оговаривает возможность некоторых трудностей, которые могут возникнуть в ходе сбора доказательств. Поэтому от истца требуется «достаточная степень вероятности» фактов. Операции по счетам филиала ФНС уже приостановил.
Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до бывшего главного бухгалтера филиала в Губкинском. Он пояснил, что компания давно не действует в ЯНАО:
– Его [филиала — ред.] уже давно нет. Я раньше работал главным бухгалтером в этом филиале, но с 2022 года нам запретили работать с российскими организациями. Хотя с руководством в Киеве у нас нет никакой связи.
Какой деятельностью занимался филиал в ЯНАО, собеседник агентства пояснить не смог. Также сообщил, что не располагает сведениями о долгах общества. «Я не занимался этим вопросом уже более двух лет», — сказал собеседник. Участвовать в судебном разбирательстве компания не сможет.
По данным открытых источников, ОАО «Украинский нефтегазовый институт» (ОАО «УкрНГИ») — это бывший Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности «УКРГИПРОНИИНЕФТЬ». Он находился в ведении Министерства нефтяной и газовой промышленности СССР. Головной офис и сейчас находится в Киеве. В постсоветское время Центр научно-технического прогресса и информации ОАО «УкрНГИ» занимался тем, что составлял и распространял номенклатурные каталоги по нефтегазовому оборудованию, выпускаемому предприятиями стран СНГ.
В Губкинском компания зарегистрирована в 2015 году. Бухгалтерскую отчетность в СБИС общество не размещает. В качестве ответчика общество участвовало в судебных экономических спорах на общую сумму в 11 млн рублей.
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