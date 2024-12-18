18 декабря 2024

Пенсионер Росгвардии, сознавшийся в убийстве пермского следователя, едет на СВО

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Алексей Головин отправляется на фронт
Алексей Головин отправляется на фронт Фото:

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, который признался в жестоком убийстве следователя из Перми Евгения Середкина, отправился на СВО. Рассмотрение уголовного дела приостановлено.

Головин заключил контракт с Минобороны и отправляется на СВО. «Местонахождение Головина известно, но нет возможности, чтобы он присутствовал при рассмотрении дела, поэтому производство приостановлено», — следует из карточки уголовного дела. По данным «Коммерсант-Прикамье», прения сторон по делу были назначены на 24 декабря, но их отменили.

Головин сознался в том, что в ночь на 10 сентября пришел домой к бывшему мужу своей супруги Евгению Середкину и нанес ему 81 удар топором. От полученных травм следователь скончался на месте. Все это происходило на глазах у детей, которые гостили в момент убийства у папы. Головин сам вызвал полицию и сразу дал признательные показания. В суде он раскаялся и попросил у отца убитого прощения.

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Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, который признался в жестоком убийстве следователя из Перми Евгения Середкина, отправился на СВО. Рассмотрение уголовного дела приостановлено. Головин заключил контракт с Минобороны и отправляется на СВО. «Местонахождение Головина известно, но нет возможности, чтобы он присутствовал при рассмотрении дела, поэтому производство приостановлено», — следует из карточки уголовного дела. По данным «Коммерсант-Прикамье», прения сторон по делу были назначены на 24 декабря, но их отменили. Головин сознался в том, что в ночь на 10 сентября пришел домой к бывшему мужу своей супруги Евгению Середкину и нанес ему 81 удар топором. От полученных травм следователь скончался на месте. Все это происходило на глазах у детей, которые гостили в момент убийства у папы. Головин сам вызвал полицию и сразу дал признательные показания. В суде он раскаялся и попросил у отца убитого прощения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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