Обвиняемый в убийстве пермского следователя попросил прощения у отца жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Головин выступил с заявлением в суде
Алексей Головин выступил с заявлением в суде Фото:

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, сознавшийся в убийстве следователя Евгения Середкина, попросил у отца покойного прощения. Он с речью выступил в зале суда во время заседания.

«Я прошу у вас прощения. Как бы я ни относился к вашему сыну, когда я шел на деяние, я не думал о вас как об отце», — передает слова Головина 59.RU. Бывший росгвардеец признался, что много о чем думал, пока находился в СИЗО, но «что сделано, того не воротишь».

Середкин был убит в ночь с 9 на 10 сентября на пороге собственной квартиры. Сразу после расправы над бывшим супругом своей нынешний жены Головин вызвал полицию и сознался в содеянном. Всего Головин нанес Середкину 81 удар топором. В момент убийства в квартире Середкина находились сын и дочь покойного. Уголовное дело Головина рассматривается в Пермском краевом суде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, сознавшийся в убийстве следователя Евгения Середкина, попросил у отца покойного прощения. Он с речью выступил в зале суда во время заседания. «Я прошу у вас прощения. Как бы я ни относился к вашему сыну, когда я шел на деяние, я не думал о вас как об отце», — передает слова Головина 59.RU. Бывший росгвардеец признался, что много о чем думал, пока находился в СИЗО, но «что сделано, того не воротишь». Середкин был убит в ночь с 9 на 10 сентября на пороге собственной квартиры. Сразу после расправы над бывшим супругом своей нынешний жены Головин вызвал полицию и сознался в содеянном. Всего Головин нанес Середкину 81 удар топором. В момент убийства в квартире Середкина находились сын и дочь покойного. Уголовное дело Головина рассматривается в Пермском краевом суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...