Обвиняемый в убийстве пермского следователя попросил прощения у отца жертвы

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, сознавшийся в убийстве следователя Евгения Середкина, попросил у отца покойного прощения. Он с речью выступил в зале суда во время заседания.
«Я прошу у вас прощения. Как бы я ни относился к вашему сыну, когда я шел на деяние, я не думал о вас как об отце», — передает слова Головина 59.RU. Бывший росгвардеец признался, что много о чем думал, пока находился в СИЗО, но «что сделано, того не воротишь».
Середкин был убит в ночь с 9 на 10 сентября на пороге собственной квартиры. Сразу после расправы над бывшим супругом своей нынешний жены Головин вызвал полицию и сознался в содеянном. Всего Головин нанес Середкину 81 удар топором. В момент убийства в квартире Середкина находились сын и дочь покойного. Уголовное дело Головина рассматривается в Пермском краевом суде.
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