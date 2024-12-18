18 декабря 2024

В Челябинске рядом с Шершнями построят элитный клубный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клубный дом возведут к четвертому кварталу 2027 года
Клубный дом возведут к четвертому кварталу 2027 года Фото:

В Советском районе Челябинска недалеко от озера Шершни построят элитный клубный дом. Монолитно-кирпичное 11-этажное здание планируется возвести к четвертому кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«Строящийся элитный клубный дом расположен в Советском районе Челябинска по адресу переулок Большой, дом 12. Высотный дом будет введен в эксплуатацию к четвертому кварталу 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как сообщается на сайте, общая жилплощадь дома составит 21 тысячу 924 квадратных метра. В доме по плану сделают 163 квартиры, они будут сдаваться без отделки, планировка квартир будет свободной. В высотном доме на пять подъездов планируется сделать десять пассажирских и пять грузопассажирских лифтов.

Благоустройство придомовой территории по плану включает возведение трех детских и одной спортивной площадок. Также там появится паркинг на 188 мест, а на придомовой территории будет 57 мест для парковки.

Клубный дом будет построен на АМЗ недалеко от озера Шершни
Клубный дом будет построен на АМЗ недалеко от озера Шершни
Фото:
Клубный дом будет 11-этажным, общая жилплощадь составит почти 22 тысячи квадратных метров
Клубный дом будет 11-этажным, общая жилплощадь составит почти 22 тысячи квадратных метров
Фото:

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В Советском районе Челябинска недалеко от озера Шершни построят элитный клубный дом. Монолитно-кирпичное 11-этажное здание планируется возвести к четвертому кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости. «Строящийся элитный клубный дом расположен в Советском районе Челябинска по адресу переулок Большой, дом 12. Высотный дом будет введен в эксплуатацию к четвертому кварталу 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС). Как сообщается на сайте, общая жилплощадь дома составит 21 тысячу 924 квадратных метра. В доме по плану сделают 163 квартиры, они будут сдаваться без отделки, планировка квартир будет свободной. В высотном доме на пять подъездов планируется сделать десять пассажирских и пять грузопассажирских лифтов. Благоустройство придомовой территории по плану включает возведение трех детских и одной спортивной площадок. Также там появится паркинг на 188 мест, а на придомовой территории будет 57 мест для парковки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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