В Советском районе Челябинска недалеко от озера Шершни построят элитный клубный дом. Монолитно-кирпичное 11-этажное здание планируется возвести к четвертому кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«Строящийся элитный клубный дом расположен в Советском районе Челябинска по адресу переулок Большой, дом 12. Высотный дом будет введен в эксплуатацию к четвертому кварталу 2027 года», — сообщается на сайте единой информационной система жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как сообщается на сайте, общая жилплощадь дома составит 21 тысячу 924 квадратных метра. В доме по плану сделают 163 квартиры, они будут сдаваться без отделки, планировка квартир будет свободной. В высотном доме на пять подъездов планируется сделать десять пассажирских и пять грузопассажирских лифтов.
Благоустройство придомовой территории по плану включает возведение трех детских и одной спортивной площадок. Также там появится паркинг на 188 мест, а на придомовой территории будет 57 мест для парковки.
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