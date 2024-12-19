В новогоднюю ночь в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, продажа алкоголя, алкоголь, магазин, прилавок, спиртное
Точные границы, где введут ограничения, еще не опубликовали Фото:

В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь в новогоднюю ночь. Документ по введению ограничений еще не опубликован, так как точные границы улиц прорабатывают прямо сейчас. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что территория, где запретят продажу, будет совпадать с теми, которые обычно устанавливают во время массовых мероприятий. Так, в День города власти ввели ограничения в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного и улицы Челюскинцев, а также улиц Малышева — Пушкина — проспекта Ленина и 8 Марта.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке.

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В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь в новогоднюю ночь. Документ по введению ограничений еще не опубликован, так как точные границы улиц прорабатывают прямо сейчас. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Предполагается, что территория, где запретят продажу, будет совпадать с теми, которые обычно устанавливают во время массовых мероприятий. Так, в День города власти ввели ограничения в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного и улицы Челюскинцев, а также улиц Малышева — Пушкина — проспекта Ленина и 8 Марта. Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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