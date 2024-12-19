В новогоднюю ночь в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

19 декабря 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Точные границы, где введут ограничения, еще не опубликовали Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь в новогоднюю ночь. Документ по введению ограничений еще не опубликован, так как точные границы улиц прорабатывают прямо сейчас. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Предполагается, что территория, где запретят продажу, будет совпадать с теми, которые обычно устанавливают во время массовых мероприятий. Так, в День города власти ввели ограничения в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного и улицы Челюскинцев, а также улиц Малышева — Пушкина — проспекта Ленина и 8 Марта. Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга запретят продавать алкоголь в новогоднюю ночь. Документ по введению ограничений еще не опубликован, так как точные границы улиц прорабатывают прямо сейчас. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Предполагается, что территория, где запретят продажу, будет совпадать с теми, которые обычно устанавливают во время массовых мероприятий. Так, в День города власти ввели ограничения в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного и улицы Челюскинцев, а также улиц Малышева — Пушкина — проспекта Ленина и 8 Марта. Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь метро Екатеринбурга будет работать до часа ночи. А 31 декабря и 1 января сделают бесплатным проезд на всех трамвайных, троллейбусных маршрутах и в подземке.