Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман — авторитетный бизнесмен, известный по противостоянию с бывшим руководством ХМАО, — открыто продемонстрировал улучшение отношений с властями Нижневартовска. На 30-летии городской думы он был в числе приглашенных депутатов всех созывов, сообщают инсайдеры.
«Петерман, как и в прежние времена до разрыва с окружными элитами, появился на празднике в сопровождении двух новых охранников в форме батальона „Ахмат“, став единственным гостем с секьюрити. И даже получил благодарственное письмо. Многие это расценили как демонстрацию примирения с городскими властями — мэр Дмитрий Кощенко и спикер Алексей Сатинов совершенно открыто дали всем понять, что прежде опальный бизнесмен получил добро на возвращение в круг городской элиты», — передают депутаты.
Юбилей думы стал первым праздничным мероприятием, не связанным с СВО и патриотикой, где Петерман появился открыто после смены губернатора ХМАО. Однако источники отмечают, что праздник не посетили политические мастодонты. Депутаты окружной думы, — спикер Борис Хохряков остался проводить комитеты в Ханты-Мансийске, зампред Наталья Западнова была в Березовском районе, а председатель комитета по промышленности Сергей Великий — в Москве.
Не было и главы местных единороссов Максима Клеца, хотя тот занимал должность спикера думы предыдущего созыва. Из всех парламентариев, близких к Нижневартовску, на юбилее отметился только Владислав Фоменко. Он первым и опубликовал в своем telegram-канале фото Петермана с празднования.
Ранее URA.RU писало, что Петерман оказался в числе приглашенных бизнесменов на летней встрече главы региона Руслана Кухарука с элитами Нижневартовска. Глава корпорации «Славтэк» попал в опалу после резкой критики экс-губернатора Натальи Комаровой и спикера окружной думы Хохрякова, и долгое время считался нерукопожатным, неоднократно вступая в конфронтацию как с местными, так и с окружными властями.
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