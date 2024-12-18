18 декабря 2024

Петерман продемонстрировал улучшение отношений с властями Нижневартовска. Фото

Авторитетный бизнесмен Петерман стал почетным гостем юбилея думы Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Петерман стал почетным гостем на юбилее гордумы
Александр Петерман стал почетным гостем на юбилее гордумы Фото:

Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман — авторитетный бизнесмен, известный по противостоянию с бывшим руководством ХМАО,  — открыто продемонстрировал улучшение отношений с властями Нижневартовска. На 30-летии городской думы он был в числе приглашенных депутатов всех созывов, сообщают инсайдеры.

«Петерман, как и в прежние времена до разрыва с окружными элитами, появился на празднике в сопровождении двух новых охранников в форме батальона „Ахмат“, став единственным гостем с секьюрити. И даже получил благодарственное письмо. Многие это расценили как демонстрацию примирения с городскими властями — мэр Дмитрий Кощенко и спикер Алексей Сатинов совершенно открыто дали всем понять, что прежде опальный бизнесмен получил добро на возвращение в круг городской элиты», — передают депутаты.

Юбилей думы стал первым праздничным мероприятием, не связанным с СВО и патриотикой, где Петерман появился открыто после смены губернатора ХМАО. Однако источники отмечают, что праздник не посетили политические мастодонты. Депутаты окружной думы, — спикер Борис Хохряков остался проводить комитеты в Ханты-Мансийске, зампред Наталья Западнова была в Березовском районе, а председатель комитета по промышленности Сергей Великий — в Москве.

Не было и главы местных единороссов Максима Клеца, хотя тот занимал должность спикера думы предыдущего созыва. Из всех парламентариев, близких к Нижневартовску, на юбилее отметился только Владислав Фоменко. Он первым и опубликовал в своем telegram-канале фото Петермана с празднования. 

Ранее URA.RU писало, что Петерман оказался в числе приглашенных бизнесменов на летней встрече главы региона Руслана Кухарука с элитами Нижневартовска. Глава корпорации «Славтэк» попал в опалу после резкой критики экс-губернатора Натальи Комаровой и спикера окружной думы Хохрякова, и долгое время считался нерукопожатным, неоднократно вступая в конфронтацию как с местными, так и с окружными властями.

Александр Петерман и спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов
Александр Петерман и спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава корпорации «Славтэк» Александр Петерман — авторитетный бизнесмен, известный по противостоянию с бывшим руководством ХМАО,  — открыто продемонстрировал улучшение отношений с властями Нижневартовска. На 30-летии городской думы он был в числе приглашенных депутатов всех созывов, сообщают инсайдеры. «Петерман, как и в прежние времена до разрыва с окружными элитами, появился на празднике в сопровождении двух новых охранников в форме батальона „Ахмат“, став единственным гостем с секьюрити. И даже получил благодарственное письмо. Многие это расценили как демонстрацию примирения с городскими властями — мэр Дмитрий Кощенко и спикер Алексей Сатинов совершенно открыто дали всем понять, что прежде опальный бизнесмен получил добро на возвращение в круг городской элиты», — передают депутаты. Юбилей думы стал первым праздничным мероприятием, не связанным с СВО и патриотикой, где Петерман появился открыто после смены губернатора ХМАО. Однако источники отмечают, что праздник не посетили политические мастодонты. Депутаты окружной думы, — спикер Борис Хохряков остался проводить комитеты в Ханты-Мансийске, зампред Наталья Западнова была в Березовском районе, а председатель комитета по промышленности Сергей Великий — в Москве. Не было и главы местных единороссов Максима Клеца, хотя тот занимал должность спикера думы предыдущего созыва. Из всех парламентариев, близких к Нижневартовску, на юбилее отметился только Владислав Фоменко. Он первым и опубликовал в своем telegram-канале фото Петермана с празднования.  Ранее URA.RU писало, что Петерман оказался в числе приглашенных бизнесменов на летней встрече главы региона Руслана Кухарука с элитами Нижневартовска. Глава корпорации «Славтэк» попал в опалу после резкой критики экс-губернатора Натальи Комаровой и спикера окружной думы Хохрякова, и долгое время считался нерукопожатным, неоднократно вступая в конфронтацию как с местными, так и с окружными властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...