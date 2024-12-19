Собчак осудили за шутку про национальные наряды участниц на встрече с Путиным

Депутат Стенягина: ничего плохого в том, чтобы прийти в национальном костюме нет
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Собчак высмеяла людей за их национальные костюмы на прямой линии Путина
Собчак высмеяла людей за их национальные костюмы на прямой линии Путина Фото:

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина прокомментировала высказывание журналистки Ксении Собчак о женщинах в национальных костюмах на прямой линии с президентом. По ее словам, использование национальных нарядов на подобных мероприятиях абсолютно оправдано.

«Прямая линия с президентом — это возможность в том числе и журналистам задать вопрос главе государства. Так как журналистов очень много, а времени мало, каждый представитель СМИ пытается привлечь внимание президента как может: плакаты рисуют, кто-то там с квасом приходил. Нет ничего плохого в том, чтобы прийти на такое мероприятие в национальном костюме», — заявила Стенякина в интервью для «Абзаца».

В дополнении к своим словам она напомнила слова Путина, который неоднократно говорил о необходимости беречь традиции, сохранять культуру, в том числе и малых народов. Стенякина также подчеркнула, что наличие журналистов в национальных костюмах на подобных важных мероприятиях подчеркивает многонациональный и многокультурный характер Российской Федерации.

Ранее Собчак в своем telegram-канале отметила, что многие стараются привлечь внимание, даже надевая национальные костюмы. Она также упомянула, что периодически ощущает атмосферу «Поле чудес».

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Депутат Госдумы Екатерина Стенякина прокомментировала высказывание журналистки Ксении Собчак о женщинах в национальных костюмах на прямой линии с президентом. По ее словам, использование национальных нарядов на подобных мероприятиях абсолютно оправдано. «Прямая линия с президентом — это возможность в том числе и журналистам задать вопрос главе государства. Так как журналистов очень много, а времени мало, каждый представитель СМИ пытается привлечь внимание президента как может: плакаты рисуют, кто-то там с квасом приходил. Нет ничего плохого в том, чтобы прийти на такое мероприятие в национальном костюме», — заявила Стенякина в интервью для «Абзаца». В дополнении к своим словам она напомнила слова Путина, который неоднократно говорил о необходимости беречь традиции, сохранять культуру, в том числе и малых народов. Стенякина также подчеркнула, что наличие журналистов в национальных костюмах на подобных важных мероприятиях подчеркивает многонациональный и многокультурный характер Российской Федерации. Ранее Собчак в своем telegram-канале отметила, что многие стараются привлечь внимание, даже надевая национальные костюмы. Она также упомянула, что периодически ощущает атмосферу «Поле чудес».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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