Собчак осудили за шутку про национальные наряды участниц на встрече с Путиным

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина прокомментировала высказывание журналистки Ксении Собчак о женщинах в национальных костюмах на прямой линии с президентом. По ее словам, использование национальных нарядов на подобных мероприятиях абсолютно оправдано.
«Прямая линия с президентом — это возможность в том числе и журналистам задать вопрос главе государства. Так как журналистов очень много, а времени мало, каждый представитель СМИ пытается привлечь внимание президента как может: плакаты рисуют, кто-то там с квасом приходил. Нет ничего плохого в том, чтобы прийти на такое мероприятие в национальном костюме», — заявила Стенякина в интервью для «Абзаца».
В дополнении к своим словам она напомнила слова Путина, который неоднократно говорил о необходимости беречь традиции, сохранять культуру, в том числе и малых народов. Стенякина также подчеркнула, что наличие журналистов в национальных костюмах на подобных важных мероприятиях подчеркивает многонациональный и многокультурный характер Российской Федерации.
Ранее Собчак в своем telegram-канале отметила, что многие стараются привлечь внимание, даже надевая национальные костюмы. Она также упомянула, что периодически ощущает атмосферу «Поле чудес».
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