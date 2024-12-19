Ситуацию с утечкой мазута в Черное море не могут устранить пятый день

Ситуацию с утечкой мазута в Черное море, которая произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, не могут устранить пятый день. Об этом сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный, ссылаясь на данные мониторинга.
«Продолжается утечка из затопленной части танкера. Согласно данным мониторинга МГИ РАН и Берегового операционного центра „Морспасслужбы“, вытекающее вещество является мазутом», — заявил Станичный. Его слова приводит ТАСС.
В Керченском проливе 15 декабря из-за шторма потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На судах находились мазут и другие нефтепродукты, которые были выброшены на берег. В связи с происшествием в Анапе объявлен режим ЧС. За два дня в регионе устранили 12,6 тонн мазута.
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