С пляжей Анапы убрали 12,6 тонны песка с мазутом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели и волонтеры убрали 4,2 километра береговой линии, загрязненной после крушения танкеров
Спасатели и волонтеры убрали 4,2 километра береговой линии, загрязненной после крушения танкеров Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

За день 17 декабря сотрудники МЧС России и волонтеры расчистили 4,2 километра береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. За этот период было убрано 12,6 тонны нефтепродуктов. 

«За день волонтеры и спасатели расчистили береговую линию на протяжении 4,2 километра <...> 12,6 тонны загрязненного песка убрали с пляжей в Анапе и Темрюкском районе», — написали в telegram-канале созданного в Краснодарском крае оперштаба со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Работы остановлены до утра, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков в беседе с РИА Новости.

Сотрудники МЧС РФ очищают черноморское побережье от нефтепродуктов, сообщили в telegram-канале «МЧС России». Там также опубликовали видео и отметили, что на месте работают больше 400 специалистов и 60 единиц техники. Работы осложняет сильный ветер.

Жители Краснодарского края спасают птиц, попавших в мазут. Их забирают домой и отмывают. В противном случае прилипшие к земле птицы замерзают, сообщает telegram-канал Baza.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За день 17 декабря сотрудники МЧС России и волонтеры расчистили 4,2 километра береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. За этот период было убрано 12,6 тонны нефтепродуктов.  «За день волонтеры и спасатели расчистили береговую линию на протяжении 4,2 километра <...> 12,6 тонны загрязненного песка убрали с пляжей в Анапе и Темрюкском районе», — написали в telegram-канале созданного в Краснодарском крае оперштаба со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Работы остановлены до утра, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков в беседе с РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ очищают черноморское побережье от нефтепродуктов, сообщили в telegram-канале «МЧС России». Там также опубликовали видео и отметили, что на месте работают больше 400 специалистов и 60 единиц техники. Работы осложняет сильный ветер. Жители Краснодарского края спасают птиц, попавших в мазут. Их забирают домой и отмывают. В противном случае прилипшие к земле птицы замерзают, сообщает telegram-канал Baza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...