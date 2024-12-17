За день 17 декабря сотрудники МЧС России и волонтеры расчистили 4,2 километра береговой линии в Анапе и Темрюкском районе. За этот период было убрано 12,6 тонны нефтепродуктов.
«За день волонтеры и спасатели расчистили береговую линию на протяжении 4,2 километра <...> 12,6 тонны загрязненного песка убрали с пляжей в Анапе и Темрюкском районе», — написали в telegram-канале созданного в Краснодарском крае оперштаба со ссылкой на ГУ МЧС по региону. Работы остановлены до утра, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков в беседе с РИА Новости.
Сотрудники МЧС РФ очищают черноморское побережье от нефтепродуктов, сообщили в telegram-канале «МЧС России». Там также опубликовали видео и отметили, что на месте работают больше 400 специалистов и 60 единиц техники. Работы осложняет сильный ветер.
Жители Краснодарского края спасают птиц, попавших в мазут. Их забирают домой и отмывают. В противном случае прилипшие к земле птицы замерзают, сообщает telegram-канал Baza.
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