Режим ЧС введен в городе Анапа из-за выброса нефтепродуктов на берег после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в мэрии города.
«В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию», — написали в официальном telegram-канале мэрии Анапы. Отмечается, что для ликвидации последствий крушения двух танкеров создан оперштаб, задействованы МЧС и службы спасения, казаки и волонтеры. В частности, режим введен в поселке Веселовка и станице Благовещенская.
Ранее, 15 декабря, в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один человек погиб. На месте действуют экстренные службы для ликвидации разлива нефтепродуктов и расследования причин крушения.
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