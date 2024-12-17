В Анапе введен режим ЧС. Фото

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После крушения танкеров в Керченском проливе в Анапе введен режим ЧС (архивное фото)
После крушения танкеров в Керченском проливе в Анапе введен режим ЧС (архивное фото) Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Режим ЧС введен в городе Анапа из-за выброса нефтепродуктов на берег после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в мэрии города.

«В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию», — написали в официальном telegram-канале мэрии Анапы. Отмечается, что для ликвидации последствий крушения двух танкеров создан оперштаб, задействованы МЧС и службы спасения, казаки и волонтеры. В частности, режим введен в поселке Веселовка и станице Благовещенская.

Ранее, 15 декабря, в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один человек погиб. На месте действуют экстренные службы для ликвидации разлива нефтепродуктов и расследования причин крушения.

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Режим ЧС введен в городе Анапа из-за выброса нефтепродуктов на берег после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в мэрии города. «В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию», — написали в официальном telegram-канале мэрии Анапы. Отмечается, что для ликвидации последствий крушения двух танкеров создан оперштаб, задействованы МЧС и службы спасения, казаки и волонтеры. В частности, режим введен в поселке Веселовка и станице Благовещенская. Ранее, 15 декабря, в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один человек погиб. На месте действуют экстренные службы для ликвидации разлива нефтепродуктов и расследования причин крушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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