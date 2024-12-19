Путин высказался о встрече с Асадом после его приезда в Москву

Президент РФ Владимир Путин не виделся со свергнутым президентом Сирии Башаром Асадом после его прилета в Москву 8 декабря. Об этом сообщил сам президент в ходе Прямой линии.
«Сказать честно, я пока не виделся с Асадом после его приезда [в Москву], я планирую это сделать», — рассказал Путин, отвечая на вопрос журналиста американского телеканала NBC о пропавшем в Сирии 12 лет назад гражданине США. Его слова передает корреспондент URA.RU. Президент РФ пообещал задать Асаду соответствующий вопрос, чтобы помочь разрешить ситуацию, однако отметил, что найти американца будет непросто, так как 12 лет назад в Сирии шли активные боевые действия.
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