Президент России Владимир Путин ответил на провокационные вопросы журналиста американского издания NBC. На «Прямой линии» он, в частности, отметил, что Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года.
«Несмотря на все ваши гонения на нас, мы вам [западным журналистам] позволяем работать в России <...> Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Мы становимся суверенной страной, мы мало от кого зависим» , — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в странах Евросоюза растет инфляция, а Россия укрепляет свою обороноспособность, наращивает производство оружия и делает это быстрыми темпами, а боеготовность у ВС РФ такая, которой нет ни у одной страны в мире. Так Путин ответил на провокационные вопросы американского журналиста об ослаблении России и о том, что она не достигла целей СВО и допустила переворот в Сирии.
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