Путин ответил на наглые вопросы американского журналиста про СВО

Путин: Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава РФ Владимир Путин заявил, что российская армия опережает все армии в мире
Глава РФ Владимир Путин заявил, что российская армия опережает все армии в мире Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент России Владимир Путин ответил на провокационные вопросы журналиста американского издания NBC. На «Прямой линии» он, в частности, отметил, что Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года.

«Несмотря на все ваши гонения на нас, мы вам [западным журналистам] позволяем работать в России <...> Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Мы становимся суверенной страной, мы мало от кого зависим» , — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в странах Евросоюза растет инфляция, а Россия укрепляет свою обороноспособность, наращивает производство оружия и делает это быстрыми темпами, а боеготовность у ВС РФ такая, которой нет ни у одной страны в мире. Так Путин ответил на провокационные вопросы американского журналиста об ослаблении России и о том, что она не достигла целей СВО и допустила переворот в Сирии.

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Президент России Владимир Путин ответил на провокационные вопросы журналиста американского издания NBC. На «Прямой линии» он, в частности, отметил, что Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года. «Несмотря на все ваши гонения на нас, мы вам [западным журналистам] позволяем работать в России <...> Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Мы становимся суверенной страной, мы мало от кого зависим» , — сообщил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в странах Евросоюза растет инфляция, а Россия укрепляет свою обороноспособность, наращивает производство оружия и делает это быстрыми темпами, а боеготовность у ВС РФ такая, которой нет ни у одной страны в мире. Так Путин ответил на провокационные вопросы американского журналиста об ослаблении России и о том, что она не достигла целей СВО и допустила переворот в Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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