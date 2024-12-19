В курганском СУ СК назначили нового первого замруководителя

Полковник Миненков назначен первым заместителем главы курганского СУ СК
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском СУ СК - новый первый замруководителя
В курганском СУ СК - новый первый замруководителя Фото:

В следственном управлении следкома по Курганской области назначен новый первый заместитель. Им стал полковник юстиции Александр Миненков. Об этом URA.RU узнало в результате мониторинга сайта курганского управления.

«Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области — Миненков Александр Викторович», — сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Полковник юстиции ранее в управлении занимал должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел, имел опыт исполнения обязанностей руководителя.

Должность первого заместителя была вакантной с сентября. Тогда в отставку ушел полковник юстиции Григорий Казеко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курган из Екатеринбурга приехал новый силовик. Подполковник Роман Щемелев был назначен заместителем генерала Богдана Францишко, являющего руководителем курганского СУ СК.

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В следственном управлении следкома по Курганской области назначен новый первый заместитель. Им стал полковник юстиции Александр Миненков. Об этом URA.RU узнало в результате мониторинга сайта курганского управления. «Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области — Миненков Александр Викторович», — сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. Полковник юстиции ранее в управлении занимал должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел, имел опыт исполнения обязанностей руководителя. Должность первого заместителя была вакантной с сентября. Тогда в отставку ушел полковник юстиции Григорий Казеко. Ранее URA.RU сообщало, что в Курган из Екатеринбурга приехал новый силовик. Подполковник Роман Щемелев был назначен заместителем генерала Богдана Францишко, являющего руководителем курганского СУ СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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