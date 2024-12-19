«Зачем вы туда лезете?»: Путин дал жесткий ответ журналисту из США про Сирию

Путин заявил, что происходящее в Сирии не является поражением России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин отметил, что Россия изначально участвовала в событиях в Сирии, чтобы остановить террористов
Владимир Путин отметил, что Россия изначально участвовала в событиях в Сирии, чтобы остановить террористов Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российский президент Владимир Путин во время «Прямой линии» обратился к американскому журналисту, который заявил, что происходящее в Сирии является проблемой для России. Глава РФ ответил, что это не так и задал встречный вопрос — зачем сами США принимают участие в конфликте.

«Вы хотите подать все что в Сирии как проблему для России, но это не так. Мы пришли в Сирию, чтобы не давать там возникать террористическому анклаву. Эта цель была достигнута. Недаром даже США и Европа хотят наладить с ними отношения. Однако если они террористы — зачем вы туда лезете? Мы там не воевали, что там происходило — когда группы оппозиции подошли к Алеппо, когда в город вошли боевики. По итогу правительство отошло без боя, также было по всей территории Сирии», — уточнил Владимир Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

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Российский президент Владимир Путин во время «Прямой линии» обратился к американскому журналисту, который заявил, что происходящее в Сирии является проблемой для России. Глава РФ ответил, что это не так и задал встречный вопрос — зачем сами США принимают участие в конфликте. «Вы хотите подать все что в Сирии как проблему для России, но это не так. Мы пришли в Сирию, чтобы не давать там возникать террористическому анклаву. Эта цель была достигнута. Недаром даже США и Европа хотят наладить с ними отношения. Однако если они террористы — зачем вы туда лезете? Мы там не воевали, что там происходило — когда группы оппозиции подошли к Алеппо, когда в город вошли боевики. По итогу правительство отошло без боя, также было по всей территории Сирии», — уточнил Владимир Путин во время мероприятия по итогам года. Его слова передает корреспондент URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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