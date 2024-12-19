Путин процитировал Марка Твена, отвечая американскому журналисту

Путин заявил, что много кому хочется представлять Росиию слабой
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
В ответ на вопрос журналиста из США о слабости России лидер страны Владимир Путин процитировал Марка Твена. Он также отметил, что ему будет о чем поговорить при встрече с избранным американским президентом Дональдом Трампом.
«Хочу вспомнить цитату писателя „слухи о моей смерти сильно преувеличены“», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста. Он также уточнил, что многие страны хотят представить Россию слабой державой.
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