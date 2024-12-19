Путин процитировал Марка Твена, отвечая американскому журналисту

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Путин заявил, что много кому хочется представлять Росиию слабой
Путин заявил, что много кому хочется представлять Росиию слабой Фото:
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Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

В ответ на вопрос журналиста из США о слабости России лидер страны Владимир Путин процитировал Марка Твена. Он также отметил, что ему будет о чем поговорить при встрече с избранным американским президентом Дональдом Трампом. 

«Хочу вспомнить цитату писателя „слухи о моей смерти сильно преувеличены“», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста. Он также уточнил, что многие страны хотят представить Россию слабой державой. 

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В ответ на вопрос журналиста из США о слабости России лидер страны Владимир Путин процитировал Марка Твена. Он также отметил, что ему будет о чем поговорить при встрече с избранным американским президентом Дональдом Трампом.  «Хочу вспомнить цитату писателя „слухи о моей смерти сильно преувеличены“», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста. Он также уточнил, что многие страны хотят представить Россию слабой державой. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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