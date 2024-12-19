Путин ответил, готов ли на компромиссы с Украиной

Россия готова на пойти на компромисс для завершения спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии. Однако на какие именно, глава государства не уточнил.
«Политика — есть искусство компромисса. Мы всегда [на него] готовы», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста американского канала NBC. Слова президента передает корреспондент URA.RU.
При этом президент вновь вспомнил, что именно украинская сторона отказалась от диалога с Москвой для разрешения конфликта. «Противная сторона и в прямом, и в переносном смысле отказалась от переговоров. Мы достигли договоренностей, по сути, в Стамбуле (Турция — прим. URA.RU). Украинская сторона парафировала этот документ», — сказал Путин, после чего, обращаясь к американскому журналисту, отметил, что потом приехал «его союзник экс-премьер Великобритании Джонсон». «Такой, с хорошей прической человек...» — добавил президент, вызвав улыбки у находящихся в зале.
«Мы готовы. Но нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам», — закончил свой ответ Путин.
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