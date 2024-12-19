Путин впервые прокомментировал убийство генерала Кириллова

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал убийство начальника войск РХБЗ Юрия Кириллова очередным терактом со стороны Украины. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления — террористические акты — в отношении многих граждан Российской Федерации», — заявил Путин. Он также поблагодарил американского журналиста за косвенное признание теракта. «Вы сказали „покушение“. Я вам благодарен, потому что вы косвенно признали, что это теракт», — отметил президент.
Он добавил, что это покушение могло затронуть множество жизней. Он подчеркнул, что западные СМИ редко осуждают подобные акты террора.
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