Путин впервые прокомментировал убийство генерала Кириллова

Путин назвал терактом убийство генерала Кириллова
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Убийство Кириллова является терактом, заявил Путин
Убийство Кириллова является терактом, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал убийство начальника войск РХБЗ Юрия Кириллова очередным терактом со стороны Украины. Его слова передает корреспондент URA.RU.

«Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления — террористические акты — в отношении многих граждан Российской Федерации», — заявил Путин. Он также поблагодарил американского журналиста за косвенное признание теракта. «Вы сказали „покушение“. Я вам благодарен, потому что вы косвенно признали, что это теракт», — отметил президент.

Он добавил, что это покушение могло затронуть множество жизней. Он подчеркнул, что западные СМИ редко осуждают подобные акты террора.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал убийство начальника войск РХБЗ Юрия Кириллова очередным терактом со стороны Украины. Его слова передает корреспондент URA.RU. «Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления — террористические акты — в отношении многих граждан Российской Федерации», — заявил Путин. Он также поблагодарил американского журналиста за косвенное признание теракта. «Вы сказали „покушение“. Я вам благодарен, потому что вы косвенно признали, что это теракт», — отметил президент. Он добавил, что это покушение могло затронуть множество жизней. Он подчеркнул, что западные СМИ редко осуждают подобные акты террора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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