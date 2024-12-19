«Нам девочки нужны»: Путин признал проблему с демографией в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии признал демографическую проблему в России. Он отметил, что число женщин детородного возраста сократилось на 30%.
«Вопрос демографии один из ключевых для России и не только. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны!» — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что уровень рождаемости упал с 1.7% до 1.4%.
Президент подчеркнул важность повышения этого показателя до 2.1% для обеспечения воспроизводства населения и 2.3% для роста. В некоторых регионах ситуация еще хуже, чем в общем по России, заключил Путин.
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