«Нам девочки нужны»: Путин признал проблему с демографией в России

Путин: для улучшения демографии нужны девочки
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия сталкивается со сложностями в демографии, заявил Путин
Россия сталкивается со сложностями в демографии, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии признал демографическую проблему в России. Он отметил, что число женщин детородного возраста сократилось на 30%.

«Вопрос демографии один из ключевых для России и не только. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны!» — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что уровень рождаемости упал с 1.7% до 1.4%.

Президент подчеркнул важность повышения этого показателя до 2.1% для обеспечения воспроизводства населения и 2.3% для роста. В некоторых регионах ситуация еще хуже, чем в общем по России, заключил Путин.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии признал демографическую проблему в России. Он отметил, что число женщин детородного возраста сократилось на 30%. «Вопрос демографии один из ключевых для России и не только. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны!» — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что уровень рождаемости упал с 1.7% до 1.4%. Президент подчеркнул важность повышения этого показателя до 2.1% для обеспечения воспроизводства населения и 2.3% для роста. В некоторых регионах ситуация еще хуже, чем в общем по России, заключил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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