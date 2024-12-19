Путин: спецслужбы РФ пропустили удар по дочери Дугина

Глава РФ Владимир Путин заявил, что попытки покушений со стороны террористического киевского режима понятны. В частности, российский президент на «Прямой линии» назвал гибель дочери философа Александра Дугина Дарьи пропуском удара спецслужбами России.
«Эти попытки нам понятны, они известны, покушения происходят. Как по дочери Дугина <...> Это значит что наши службы пропускают эти удары», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Так президент ответил на вопрос о гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.
Глава государства подчеркнул, что эти покушения — признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Также Путин отметил необходимость совершенствования работы спецслужб РФ.
Дугина погибла поздно вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля. Неизвестные заложили взрывное устройство под ее машину.
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