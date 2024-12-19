Путин объяснил, почему в России замедляют YouTube и дал ультиматум Google

Президент РФ Владимир Путин объяснил замедление работы YouTube в России, указав, что проблемы больше связаны с самим YouTube. Он отметил, что Google, создавая свою сеть, вынужден был сократить финансирование дочерних компаний после введения санкций, что привело к возникновению трудностей.
«По поводу торможения YouTube: вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей. Что касается торможения, то Google, когда создавал свою сеть и дочерние компании, работал с ними. Однако после введения ограничений и санкций Google перестал или сократил их финансирование, что и привело к возникновению этих проблем», — заявил Путин на прямой линии. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Также Путин упомянул, что пользователи в поисковой системе сталкиваются с контентом, не имеющим отношения к культуре и музыке. Он призвал Google выбрать: соблюдать российские законы или столкнуться с ограничениями.
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