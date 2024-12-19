Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии

На прямой линии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представляя блогера Влада Бумагу, заявил, что на мероприятии присутствует нетрадиционный гость. В ответ российский лидер Владимир Путин пошутил.
«В каком смысле?» — уточнил Путин. После глава государства поздравил блогера и его жену с рождением ребенка. Также он пошутил насчет фамилии Бумага, вспомнив, что в известной игре бумага сильнее камня. «Я вас поздравляю. И свою жену поздравьте от меня», — сказал президент в ответ на реплику Бумаги о том, что он стал отцом. Слова президента передает корреспондент URA.RU.
Когда Путин узнал, что Бумага является фамилией блогера, он пошутил, что «в известной игре бумага в игре сильнее камня». Также глава РФ поздравил блогера с 80 миллионами подписчиков.
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