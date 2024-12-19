Главный инженер тюменской обсерватории рассказал, как фотографировать северное сияние

В соцсетях начали все чаще появляться фотографии северного сияния. Связано это с тем, что явление можно наблюдать не только в северных регионах. Главный инженер тюменской обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов поделился с URA.RU советами, как правильно фотографировать полярное сияние.
«Для наблюдения за сиянием необходимо темное небо. В летнее время года, когда ночи светлые, сполохов не видно. Главное — уехать подальше от города, где нет засветки [неба]», — поделился с URA.RU Угренинов.
Эксперт также рассказал, что камеры современных смартфонов обладают высокой чувствительностью, из-за чего фотографии сияния имеют насыщенный цвет, даже если глазами его почти не видно. Таким образом, фотографии получаются красивее действительности, что также влияет на популярность таких фото.
Узнать, когда ожидается явление, можно с помощью различных приложений и сайтов для прогнозирования сияний. Они отслеживают солнечную активность в реальном времени. При выбросе плазмы в сторону Земли появляется предупреждение о возможном сиянии. Но такие прогнозы не всегда сбываются, так как модели распространения плазмы в космосе несовершенны.
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