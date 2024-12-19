В челябинском районе полностью закроют аварийную школу в середине учебного года

В деревне Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) полностью закроют школу посреди учебного года. Как URA.RU сообщили жители, решение об этом родителям официально озвучат 20 декабря на общем собрании.
«В деревне Григорьевка под новый год закрывают школу. И это при условии, что вопрос со строительством новой школы остается открытым. В пятницу состоится собрание жителей, на котором родителей огорошат новостью», — рассказала URA.RU жительница Ольга Сегаль.
Собеседница URA.RU добавила, что по запросу родителей глава района Игорь Колышев под конец 2024 года провел экспертизу трех зданий школьного комплекса Григорьевки. Все помещения признаны аварийными. Капремонты в классах давно не проводились. В ноябре закрылось здание начальной школы. Власти тогда заявляли, что ученики будет заниматься в комнатах старшеклассников. Но теперь их тоже признали опасными.
Детей собираются возить в Тюбук. Информацию об этом авторам telegram-канала «Григорьевские сады!» подтвердила начальник районного управления образования Татьяна Голунова. На звонки URA.RU Голунова не ответила, как не удалось дозвониться до главы деревни Ирины Веречиновой.
По данным URA.RU, в настоящий момент минобразования региона прорабатывает вопрос строительства в Григорьевке модульной школы. Чтобы принять решение о выделении средств, ведется сбор информации о количестве детей, которые обучаются в данное время и пойдут в школу в ближайшие годы. Появление объекта способно вернуть в сельские классы детей, которых родители вынуждены возить в соседнюю Свердловскую область.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы минобразования и администрации Каслинского района. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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