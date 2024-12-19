В Челябинске в ноябре 2024 года число предложений о продаже квартир в новостройках выросло на 20%. Средняя стоимость новых квартир на данный момент составляет 6 миллионов 900 тысяч рублей за объект, сообщили 19 декабря в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В ноябре 2024 года в Челябинске предложение квартир в новостройках увеличилось на 20%, а спрос за месяц вырос на 7%. В среднем квартиры в новостройках стоят 6 миллионов 900 тысяч рублей за объект», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, покупка жилья с той целью, чтобы иметь собственную жилплощадь, остается у челябинцев главным стимулом приобретения недвижимости в новостройках. Жители Челябинска проводят альтернативные сделки с продажей имеющихся квартир, оформляют семейную ипотеку после выделения лимитов, а также пользуются специальными предложениями от застройщиков. На фоне текущих ставок по ипотеке застройщики активно предлагают рассрочки, которые постепенно становятся драйвером спроса на первичном рынке.
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