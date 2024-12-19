Уроженка Кургана задала вопрос Путину про переговоры с Киевом

Бывшая журналистка из Кургана Галина Меркулова задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время его прямой линии. Жительница спросила главу страны о возможности переговоров с Украиной.
«При каких условиях вы готовы начать переговоры с Киевом? Если не с Зеленским, то с кем?», — спросила Меркулова. В ответ на это Путин повторил позицию о нелегитимности режима Зеленского и выразил готовность к переговорам с председателем Верховной Рады.
Из открытых источников удалось найти информацию о самой Галине. Меркулова работала журналистом на местном телевидении «ГТРК». По одной из версий, в организации она проработала до 2021 года, после него перешла в московский филиал.
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