Уроженка Кургана задала вопрос Путину про переговоры с Киевом

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Путин ответил на вопрос про переговоры с Украиной
Путин ответил на вопрос про переговоры с Украиной Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Бывшая журналистка из Кургана Галина Меркулова задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время его прямой линии. Жительница спросила главу страны о возможности переговоров с Украиной.

«При каких условиях вы готовы начать переговоры с Киевом? Если не с Зеленским, то с кем?», — спросила Меркулова. В ответ на это Путин повторил позицию о нелегитимности режима Зеленского и выразил готовность к переговорам с председателем Верховной Рады.

Из открытых источников удалось найти информацию о самой Галине. Меркулова работала журналистом на местном телевидении «ГТРК». По одной из версий, в организации она проработала до 2021 года, после него перешла в московский филиал. 

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Бывшая журналистка из Кургана Галина Меркулова задала вопрос президенту России Владимиру Путину во время его прямой линии. Жительница спросила главу страны о возможности переговоров с Украиной. «При каких условиях вы готовы начать переговоры с Киевом? Если не с Зеленским, то с кем?», — спросила Меркулова. В ответ на это Путин повторил позицию о нелегитимности режима Зеленского и выразил готовность к переговорам с председателем Верховной Рады. Из открытых источников удалось найти информацию о самой Галине. Меркулова работала журналистом на местном телевидении «ГТРК». По одной из версий, в организации она проработала до 2021 года, после него перешла в московский филиал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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