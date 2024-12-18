Utair подарит бесплатные перелеты многодетным семьям после жалобы жительницы Сургута Путину

Utairподарит бесплатный перелет «туда и обратно» многодетной матери из Сургута (ХМАО) Анне Шенкао, которая на «Прямой линии» с Путиным пожаловалась на высокие цены на авиабилеты. Такие подарки получат все сургутские семьи, которые воспитывают пять и более детей, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Всей семьей они совершат бесплатный перелет „туда-обратно“ по любому маршруту из расписания Utair внутри России», — сообщает пресс-служба. Руководство авиакомпании решило сделать такой подарок не только семье Шенкао, но и всем семьям Сургута, которые воспитывают пять и более детей.
Сургутянка Анна Шенкао обратилась к президенту во время прямой линии и пожаловалась на высокие цены на авиабилеты. Президент поручил решить этот вопрос не позднее 14 января 2025 года. Югорчанка также рассказала главе государства, что ей было отказано в выплате пособии на инвалида-ребенка из-за того, что ее доход превышает прожиточный минимум — эту проблему взял под личный контроль губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
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