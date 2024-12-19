Ипотека или аренда: что выгоднее на Ямале

Снять квартиру на долгосрочную аренду в ЯНАО стало дешевле чем в прошлом году. Об это URA.RU рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
«В отличие от большинства городов РФ, где ставки аренды за последний год выросли на 25-30%, в ключевых городах ЯНАО показатели почти не изменились. В Новом Уренгое однокомнатную квартиру можно снять в среднем за 45 тысяч рублей (в 2023 году — 46 тысяч рублей). Средняя цена двухкомнатная квартиры в аренду — 58 тысяч рублей в месяц (год назад 63 тысячи рублей)», — отметил Попов.
Схожая ситуация с арендой двухкомнатных квартир в Ноябрьске (ЯНАО). Средняя цена за аренду не изменилась — 45 000 рублей ежемесчно.
Специалист рассказал, что решение о выгоде долгосрочной аренды квартиры или ипотеке в ЯНАО носит чаще всего субъективный характер. «Размер арендного платежа сейчас в разы меньше, чем ежемесячные выплаты по ипотечному кредиту. Такое соотношение наблюдается с середины прошлого лета и для рынка в целом большой разницы между тем, что эта разница двукратная или четырехкратная — не существует. Сейчас те, кто берет ипотеку или покупает жилье, делают это исходя из весомых жизненных обстоятельств, а не „с калькулятором“ в руках и ориентируясь лишь на цифры», — подчеркнул руководитель «Циан.Аналитики».
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО стал регионом, в котором жители могут быстрее всего накопить на первый взнос по ипотеке. Срок накопления на первоначальный взнос в округе составляет 21 месяц.
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