В ХМАО и ЯНАО быстрее всех копят на первоначальный взнос по ипотеке

ХМАО и ЯНАО стали лидерами по сроку накопления первого взноса по ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям ХМАО и ЯНАО понадобится менее 2 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос
Жителям ХМАО и ЯНАО понадобится менее 2 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос Фото:

ХМАО и ЯНАО стали регионами, жители которых быстрее всего копят на первый взнос по ипотеке. Семье с одним ребенком здесь нужно менее двух лет, чтобы собрать сумму первоначального взноса, сообщают аналитики РИА Новости. 

«На вершине рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь семье с одним ребенком нужно меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке», — выяснили эксперты. 

Срок накопления первоначального взноса в ХМАО и ЯНАО составляет 1,9 года. При этом в ХМАО сумма первоначального взноса составляет 1,6 миллиона рублей, а в ЯНАО 2,4 миллиона. 

Сразу за Югрой и Ямалом расположилась Магаданская область со сроком в 2,2 года на первый взнос. На четвертом месте Чукотский АО — 2,4 года.

Ранее URA.RU cообщало, как быстро жители ХМАО и ЯНАО могут накопить миллион. Жителям Ямала в среднем потребуется четыре года и семь месяцев, чтобы накопить один миллион рублей, а югорчане потратят на это чуть менее шести лет.

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ХМАО и ЯНАО стали регионами, жители которых быстрее всего копят на первый взнос по ипотеке. Семье с одним ребенком здесь нужно менее двух лет, чтобы собрать сумму первоначального взноса, сообщают аналитики РИА Новости.  «На вершине рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь семье с одним ребенком нужно меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке», — выяснили эксперты.  Срок накопления первоначального взноса в ХМАО и ЯНАО составляет 1,9 года. При этом в ХМАО сумма первоначального взноса составляет 1,6 миллиона рублей, а в ЯНАО 2,4 миллиона.  Сразу за Югрой и Ямалом расположилась Магаданская область со сроком в 2,2 года на первый взнос. На четвертом месте Чукотский АО — 2,4 года. Ранее URA.RU cообщало, как быстро жители ХМАО и ЯНАО могут накопить миллион. Жителям Ямала в среднем потребуется четыре года и семь месяцев, чтобы накопить один миллион рублей, а югорчане потратят на это чуть менее шести лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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