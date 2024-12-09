ХМАО и ЯНАО стали регионами, жители которых быстрее всего копят на первый взнос по ипотеке. Семье с одним ребенком здесь нужно менее двух лет, чтобы собрать сумму первоначального взноса, сообщают аналитики РИА Новости.
«На вершине рейтинга оказались Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Здесь семье с одним ребенком нужно меньше двух лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке», — выяснили эксперты.
Срок накопления первоначального взноса в ХМАО и ЯНАО составляет 1,9 года. При этом в ХМАО сумма первоначального взноса составляет 1,6 миллиона рублей, а в ЯНАО 2,4 миллиона.
Сразу за Югрой и Ямалом расположилась Магаданская область со сроком в 2,2 года на первый взнос. На четвертом месте Чукотский АО — 2,4 года.
Ранее URA.RU cообщало, как быстро жители ХМАО и ЯНАО могут накопить миллион. Жителям Ямала в среднем потребуется четыре года и семь месяцев, чтобы накопить один миллион рублей, а югорчане потратят на это чуть менее шести лет.
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