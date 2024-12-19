Путин заявил, что РФ готова к «дуэли» с «Орешником» прямо сейчас

Россия готова к технологической «дуэли» с Западом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. В рамках эксперимента он предложил проверить возможность западных ПВО, находящихся на Украине, перехватывать российский ракетный комплекс «Орешник».
«Мы готовы прямо сейчас», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста «Россия-1» Павла Зарубина об эксперименте. Глава государства также подчеркнул, что в Киеве хорошо организована система ПВО, включая противоракетные системы, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше. Таким образом, по словам Путина, Запад сможет проверить работу своей техники по перехвату «Орешника».
Ранее Путин предложил Западу протестировать «Орешник», ударив по объекту в Киеву. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявил о готовности страны подключиться к эксперименту.
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