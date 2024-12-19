Путин заявил, что РФ готова к «дуэли» с «Орешником» прямо сейчас

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Путин предложил Западу сравнить возможности Орешника и западных ПВО
Путин предложил Западу сравнить возможности Орешника и западных ПВО Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Россия готова к технологической «дуэли» с Западом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. В рамках эксперимента он предложил проверить возможность  западных ПВО, находящихся на Украине, перехватывать российский ракетный комплекс «Орешник».

«Мы готовы прямо сейчас», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста «Россия-1» Павла Зарубина об эксперименте. Глава государства также подчеркнул, что в Киеве хорошо организована система ПВО, включая противоракетные системы, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше. Таким образом, по словам Путина, Запад сможет проверить работу своей техники по перехвату «Орешника».

Ранее Путин предложил Западу протестировать «Орешник», ударив по объекту в Киеву. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявил о готовности страны подключиться к эксперименту. 

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Россия готова к технологической «дуэли» с Западом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. В рамках эксперимента он предложил проверить возможность  западных ПВО, находящихся на Украине, перехватывать российский ракетный комплекс «Орешник». «Мы готовы прямо сейчас», — заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста «Россия-1» Павла Зарубина об эксперименте. Глава государства также подчеркнул, что в Киеве хорошо организована система ПВО, включая противоракетные системы, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше. Таким образом, по словам Путина, Запад сможет проверить работу своей техники по перехвату «Орешника». Ранее Путин предложил Западу протестировать «Орешник», ударив по объекту в Киеву. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже заявил о готовности страны подключиться к эксперименту. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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