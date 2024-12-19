Кадыров попросил у Путина разрешение на использование «Орешника»

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у президента РФ Владимир Путина разрешение на использование новейшего ракетного комплекса «Орешник». Он заявил, что страна уже готова к началу эксперимента, в рамках которого будут протестированы возможности ракеты по перехвату.
«Мы к такому эксперименту готовы», — заявил Кадыров в telegram-канале, говоря об эксперименте с «Орешником». Глава Чечни также отметил, что идею с экспериментом предложил Владимир Путин. В рамках эксперимента Западу нужно будет выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар «Орешника», отметил Кадыров.
Ранее Путин согласился передать Беларуси «Орешник» после просьбы главы страны Александра Лукашенко. По его словам, получить новейшие системы дружественное государство сможет во второй половине 2025 года.
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