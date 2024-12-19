Главные цитаты Путина с «Прямой линии»: об «Орешнике», «девочках» и Жириновском

Во время «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин ответил на множество вопросов журналистов и общественности. Он вызвал Запад на дуэль с «Орешником», высказался о порносайтах и поделился тем, что после начала СВО почти перестал смеяться и шутить. Главные цитаты Путина на конференции — в материале URA.RU.
Когда у нас все спокойно, нам скучно, застой — хочется движухи. Как только начинается движуха — так нам страшно, ужас.
«Пусть эти западные эксперты [которые говорят о том, что „Орешник“ легко сбить] позволят нам провести технологический эксперимент. Пусть определят объект поражения в Киеве, соберут свои ПВО, а мы туда ударим „Орешником“».
«Честно? Не знаю!» — сказал Путин. Так он ответил на вопрос о том, почему «Орешнику» дали именно такое название.
«Хочу вспомнить цитату писателя [Марка Твена]. Слухи о моей смерти сильно преувеличены».
Я уже говорил: «Кто как обзывается, тот так и называется».
«На эти колл-центры, с которых россиянам звонят мошенники украинские, мы боезапасы тратить не будем».
Когда я приходил в секцию по дзюдо, нам тренер сказал: «Подтянитесь, кто сколько может». И некоторых не взял, кто подтянулись больше, чем я. Мы потом уже, через несколько лет, спрашивали: «А почему вы ребят не взяли, а нас взяли?» Он человек мудрый, ответил: «А потому, что вы делали до последнего — руки дрожали, подбородком тянулись, старались вовсю. А кто побольше вас, посмотрел, они подтянулись спокойно. А могли бы еще, а не боролись, они не отдавали себя».
«Есть возможность полистать гаджет. Я сам, честно говоря, иногда этим пользуюсь, но книга — это другое. Взять газету — в этом есть свой кайф».
«За столом семья сидит и маленький мальчик говорит: „назовите слово из трех букв“. Мама, бум, ложкой по голове. Мальчик говорит: „за что, это же дом“. Папа ей также по голове ложкой, заявив: „о доме надо думать“».
«Вопрос демографии один из ключевых для России и не только. Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны!».
«Да порносайты смотрят во всем мире. Сначала порносайты, а потом котлету заказать. Нужно уметь предложить альтернативу, более интересную чем просмотр порно».
«Самые наивысшие приветы человеку, которого я считаю своим другом — Си Цзиньпину».
«Сейчас наши отношения с Китаем такие, какими они не были никогда. Все, что мы делаем в отношении друг к другу построено на полном доверии <...> Важнейшим является и участие руководителей наших регионов с китайскими представителями. Водочка там тоже имеется, но в меру».
«Я считаю, что я не просто уберег страну, а мы отошли от края пропасти»
«Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов», — сообщил Путин. Так он ответил на вопрос, как будет складываться ситуация вокруг ипотечных программ в России.
«У Жириновского все сбывалось, потому что он говорил это на основе анализа»
«Не нужно ругаться на чиновников, процесс принятия решений сложен»
«Они [те, кто притесняют православных на Украине] даже не атеисты, потому что атеисты тоже верят, в то, что бога нет. А это люди вообще без всякой веры, безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? Они вроде как не православные, потому что в церквях их точно не бывают. И точно не мусульман. Это люди без рода и без племени. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж»
«Мы все меняемся, каждый день, каждый час, я думаю, что все меняются, но эти два с лишним года были серьезным испытанием для всех. И для меня, скажу откровенно. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться».
«Дело в том, что это [мое] счастье не может быть полным до тех пор, пока наши ребята не вернутся с фронта, пока их не встретят матери и жены, не обнимут их дети, пока наши молодые люди — девушки, юноши — не будут создавать нужное для России количество семей и заводить детей. Я очень хочу, чтобы и наши ученые, деятели искусства, культуры реализовали свои планы. Только тогда можно, наверное, будет сказать, что я счастлив».
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